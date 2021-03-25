Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu

Canavar Kamyonlar Konusu

dizisi son dönemlerin en çok merak edilen filmleri arasına girmeyi başardı. Son dönemlerin en çok merak edilen filmleri arasında Canavar Kamyonlar filmi gösterilmektedir. İzleyiciler Canavar Kamyonlar filminin konusunu ve oyuncularını merak ediyor.

Canavar Kamyonlar filmi 2017 Amerika yapımı bir film olarak dikkat çekiyor. Bir lise son sınıf öğrencisi, hurda bir arabanın parçalarıyla bir kamyon yapıyor. Kendi hayatından memnun değildir ve kaçmak ister. Bölgede bir petrol sondaj alanı vardır. Buradaki kaza sonrasında hızlı bir yaratık ortaya çıkar. Bu sevimli yaratık, hikayemizin ana karakteri Tripp ile arkadaş olur. Bu ikili arasında macerayı izleyeceksiniz.

Canavar Kamyonlar Oyuncu Kadrosu