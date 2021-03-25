Canavar Kamyonlar filmi konusu nedir? Canavar Kamyonlar fragmanı, oyuncuları ve konusu

Canavar Kamyonlar Konusu
Canavar Kamyonlar filmi 2017 Amerika yapımı bir film olarak dikkat çekiyor. Bir lise son sınıf öğrencisi, hurda bir arabanın parçalarıyla bir kamyon yapıyor. Kendi hayatından memnun değildir ve kaçmak ister. Bölgede bir petrol sondaj alanı vardır. Buradaki kaza sonrasında hızlı bir yaratık ortaya çıkar. Bu sevimli yaratık, hikayemizin ana karakteri Tripp ile arkadaş olur. Bu ikili arasında macerayı izleyeceksiniz.
Canavar Kamyonlar Oyuncu Kadrosu
- Tripp - Lucas Till
- Meredith - Jane Levy
- Jim Dowd - Thomas Lennon
- Sheriff Rick - Barry Pepper
- Reece Tenneson - Rob Lowe
- Mr. Weathers - Danny Glover
- Cindy - Amy Ryan
- Burke - Holt McCallany
- Wade Coley - Frank Whaley
- Junior Scientist - Aliyah O'Brien
- Brianne - Samara Weaving
- Jake - Jedidiah Goodacre
- Tenneson's Secretary - Jordana Largy
- Driver - Christian Sloan
- Mr. Geldon - Chris Gauthier
- Sam Geldon - Tucker Albrizzi
- Special Agent - Giacomo Baessato
- Female Exec - Candice Zhao
- Lot Owner - Philip Granger
Son Güncelleme: 25.03.2021 18:33