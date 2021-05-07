Canavar Harmon film konusu ve oyuncuları

W. D. Myers’ın 1999 romanından uyarlanan film, genç bir çocuğun cinayetle suçlanmasını ve ardından gelişen olayları anlatıyor. Konusuna aşina olduğumuz filmin yönetmenliğini Anthony Mandler, senaristliğini ise Radha Blank ve Cole Wiley gibi isimler üstleniyor. Filmde gelişen olaylar ise şu şekilde:

17 yaşında olan Steve Harmon, okul hayatında ve arkadaşlık ilişkilerinde oldukça başarılı bir çocuk. Uzun yıllar fotoğrafçılığa ilgi duyan Steve, bunun yanında sporla da ilgilenmiştir. Komik ve eğlenceli bir kişiliğe sahip olan Steve, arkadaşları ile de aynı duyguları paylaşmaktan oldukça keyif alır. Mutlu uyandığı günlerden birinde başına geleceklerden habersiz olan Steve, herkese güvenerek büyük bir hata yaptığını geç de olsa anlamıştır.

Fillmin yorumu

Steve, bir soygun sırasında olay yerinde bulunduğu için göz altına alınır. Mağaza sahibinin ölü bulunmasının ardından etraftaki kişiler çeşitli oyunlar oynamaya başlar. Ancak olaylar göründüğünden daha da karmaşık bir hal alır. Bütün bu olanlar arasında suçlu bulunan kişi Harmon olur. Olayın ardından Harmon’un suçlu bulunmasıyla Canavar lakabı takılır ve adeta gerçeği andıran bir dava soruşturması başlar.

Soruşturmadaki herkesin rolü kritik bir hal alır. Soruşturmada adı geçen William King’a, A$AP Rocky hayat verirken Bobo’yu, John David Washington canlandırır. İkisinin adı polisler tarafından çıkmasına rağmen onların Harmon’a karşı tavırları insanları şüphelendirir.

Harmon, güzel geçen lise hayatını ardında bırakarak hapishanede, kim olduğunu ve ne olacağını sorgulamaya başlar. Bulunduğu ortamda genç olması ve siyahi olması en büyük sorunlardan birisi haline gelir. Kendisini ve hayatı sorgulamaya başlayan genç, hırsı ve azmiyle adından söz ettirmeyi başaracaktır.

Canavar Harmon; suç ve dramın etkileyici uyumunu izleyicilere sunan bir film olmuştur. Küçük ve saf bir çocuğun adalet sistemine karşı çıkma noktasında ısrarcı olduğu ortaya konulur. Devlet büyükleri, savcılar ve pek çok kişinin davaya eklenmesiyle zorlu süreç başlar. Canavar Harmon bambaşka bir film olmasa da izlemeye değerdir.

IMDb:

5,4

Canavar Harmon (Monster) oyuncu kadrosu

Kelvin Harrison Jr. – Steve Harmon

Jennifer Hudson – Mrs. Harmon

Jeffrey Wright – Mr. Harmon

Jennifer Ehle – Katherine O’Brien

A$AP Rocky – William King

Tim Blake Nelson – Leroy Sawicki

Jonny Coyne – Detektif Karyl

Nasir “Nas” Jones – Raymond “Sunset” Green

Paul Ben-Victor – Anthony Petrocelli

John David Washington – Richard “Bobo” Evans

Mikey Madison – Alexandra Floyd

Lovie Simone – Renee Pickford