Can Tertip filmi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında bu akşam Can Tertip filmi yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka’nın yer aldığı film saat 23:415’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Can Tertip konusu nedir?
Hayatı boyunda bir baltaya sap olamamış Şakir ile tek hayali asker olmak olan İlyas askerde birbirlerini bulur. İlyas’ın saf biri olduğu ortadadır. Şakir ise onun saflığını kullanarak askerden kaçarken kendisine yardım etmesi konusunda onun aklın çeler. Asker kaçağı ikilinin macerası bu şekilde başlar.
Can Tertip filmi oyuncuları
Ümit Erdim : Şakir Tahta
Volkan Demirok : İlyas
Cengiz Küçükayvaz : Enişte
Hakan Ural : Yüzbaşı Yılmaz
Deniz Özerman
Tuna Orhan
Sinan Bengier : Amca
Süeda Çil
Deniz Sipahi
Tuğba Özerk : Gülden
Kahraman Sivri
Son Güncelleme: 02.02.2021 00:19