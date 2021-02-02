Can Tertip filmi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarında bu akşam Can Tertip filmi yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka’nın yer aldığı film saat 23:415’te Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Can Tertip konusu nedir?

Hayatı boyunda bir baltaya sap olamamış Şakir ile tek hayali asker olmak olan İlyas askerde birbirlerini bulur. İlyas’ın saf biri olduğu ortadadır. Şakir ise onun saflığını kullanarak askerden kaçarken kendisine yardım etmesi konusunda onun aklın çeler. Asker kaçağı ikilinin macerası bu şekilde başlar.

Can Tertip filmi oyuncuları

Ümit Erdim : Şakir Tahta

Volkan Demirok : İlyas

Cengiz Küçükayvaz : Enişte

Hakan Ural : Yüzbaşı Yılmaz

Sinan Engin : Rüstem

Deniz Özerman

Tuna Orhan

Sinan Bengier : Amca

Süeda Çil

Deniz Sipahi

Tuğba Özerk : Gülden

Kahraman Sivri