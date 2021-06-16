İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...

Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Can Sertaç Adalıer, birçok kişi tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Can Sertaç Adalıer hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

16 Haziran 2021 Çarşamba 21:21
Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Genç oyuncu Can Sertaç Adalıer, yer aldığı projeler ve gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Can Sertaç Adalıer kimdir?

2 Ekim 1990 tarihinde Balikesir’de dünyaya gelen Can Sertaç Adalıer, aslen Balıkesir Bandırmalıdır. Çocukluğundan beri oyunculuğa ve müziğe ilgi duyan Adalıer, üniversite yıllarında Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışmıştır.

2012 yılında Ümit Çırak ile beraber çalışmaya başlayan genç oyuncu bugüne kadar pek çok reklam, dizi ve sinema filmlerinde yer almıştır. Diğer yandan Adalıer, oyuncu koçluğu da yapmıştır.

Oynadığı dizi ve sinema filmleri

Genç oyuncu Selim Akay, yer aldığı pro2009 – Ay Lav Yu (Sinema Filmi)

2011 – Derin Sular (Dizi)

2011 – Entelköy Efeköy’e Karşı (Sinema Filmi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Dizi)

2017 – Deli Gönül (Dizisi)jeler ve gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti.


Son Güncelleme: 16.06.2021 21:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Can Sertaç AdalıerCan Sertaç Adalıer KimdirKaç Yaşında
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Güldür Güldür Show Alper Kul kimdir? Hangi dizilerde rol almıştır?
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Carnaval filmi konusu ve oyuncuları
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
Simge Günsan kimdir, kaç yaşında, nereli?
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
İhsan Önal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İhsan Önal hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Su Kutlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Su Kutlu hakkında bilgiler
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?
Engin Altan Düzyatan kimdir? Nerelidir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kanal D 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
ATV'de 16 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? ATV 16 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bugün TRT 1 ekranlarında hangi diziler var? 16 Haziran 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı
16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
16 Haziran 2021 Çarşamba günü Show TV yayın akışı
Kanal 7 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 16 Haziran 2021 Çarşamba TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
16 Haziran 2021 Çarşamba günü TRT Spor yayın akışı
1. Sınıf öğrencilerinin okuma seviyeleri nasıl ölçülecek?
Yaşar Aydınlıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yaşar Aydınlıoğlu hakkında bilgiler
İlkokullarda, ortaokullarda yüz yüze telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2021 Telafi eğitimi tarihleri
Oyuncu Hilal Anay kimdir?
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 16 Haziran 2021 Çarşamba
16 Haziran 2021 Çarşamba Fox TV yayın akışında neler var?
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu karakterini kim canlandırıyor? Fatih Ayhan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisi Melih kimdir? Gerçek adı nedir? Ali İl nereli, yaşı kaç?
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
Arka Sokaklar dizisi yeni bölüm ve tekrarı ne zaman hangi gün saat kaçta?
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2021 PTT emekli kredi kampanyası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.