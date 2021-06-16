Can Sertaç Adalıer kimdir? Can Sertaç Adalıer kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Can Sertaç Adalıer, yer aldığı projeler ve gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Can Sertaç Adalıer kimdir?

2 Ekim 1990 tarihinde Balikesir’de dünyaya gelen Can Sertaç Adalıer, aslen Balıkesir Bandırmalıdır. Çocukluğundan beri oyunculuğa ve müziğe ilgi duyan Adalıer, üniversite yıllarında Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosunda çalışmıştır.

2012 yılında Ümit Çırak ile beraber çalışmaya başlayan genç oyuncu bugüne kadar pek çok reklam, dizi ve sinema filmlerinde yer almıştır. Diğer yandan Adalıer, oyuncu koçluğu da yapmıştır.

Oynadığı dizi ve sinema filmleri

Genç oyuncu Selim Akay, yer aldığı pro2009 – Ay Lav Yu (Sinema Filmi)

2011 – Derin Sular (Dizi)

2011 – Entelköy Efeköy’e Karşı (Sinema Filmi)

2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (Dizi)

2017 – Deli Gönül (Dizisi)jeler ve gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekti.