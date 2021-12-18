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Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?

Netflix’in bugün itibariyle platformunda yayınlamaya başladığı Can Çıkar Huy Çıkmaz filmi film severlerin merak ettiği filmler arasında yer alıyor. Peki filmin konusu nedir? İşte film hakkında merak edilenler…

18 Aralık 2021 Cumartesi 13:29
Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin konusu nedir?
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Son zamanların dikkat çeken isimlerinden Victoria Justice’ın başrol olarak yer aldığı Afterlife of the Party (Can Çıkar Huy Çıkmaz) filmi bugün itibariyle Netflix platformunda yayınlanmaya başlandı. Birçok film sever ise filmin konusunu öğrenmek için intenet yönelmiş durumda. Peki Can Çıkar Huymaz filminin konusu nedir?

Can Çıkar Huy Çıkmaz Filminin Konusu Nedir?

Yönetmenliğini Stephen Herek’in yaptığı film oldukça farklı bir konuyu anlatmaktadır. Hayatında yaşadığı sorunlardan kurtulmak için sürekli olarak gününün neredeyse tamamını partilerle geçirmektedir. Yaşadıklarından dolayı üzgün ve mutsuz olan Cassie 25. yaş gününü kutladığı sırada bir kaza sonucu hayatını kaybeder. Ölümden sonra çevresindeki herkesin onun hakkında çok da iyi şeyler söylemediklerini farkeden genç kadın 5 gün içinde yaptığı kötü şeyleri telafi ettiği takdirde cennete girmeye hak kazanacaktır.

Can Çıkar Huy Çıkmaz filminin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

- Victoria Justice – Cassie

- Robyn Scott – Val

- Adam Garcia – Howie

- Midori Francis – Lisa

- Timothy Renouf – Max

- Gloria Garcia – Sofia

- Kiroshan Naidoo – Raj


https://youtu.be/kFIbSnJ9tQM

Son Güncelleme: 18.12.2021 13:29
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Anahtar Kelimeler:
NetflixCan Çıkar Huy ÇıkmazFilm
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