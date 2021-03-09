Camtavanlar oyuncuları belli oldu mu? Camtavanlar dizisinin konusu ne?

Ekranlarında yayımlanan diziler, gündüz kuşağı programları ile reyting rekorları kıran Show TV yaz sezonuna iddialı bir yapımla başlamaya hazırlanıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çekecek olan Camtavanlar dizisi hakkında bilinmeyenler haberimizin detayında.

Camtavanlar dizisinin senaryosu henüz yazma aşamasında. Konusu ile ilgili gelişmeler oldukça siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Dizinin kadrosunda ise Çukur dizisinde oynayan Kubilay Aka dizide ilk kez başrolde yer alacak.

Dizinin yapımcılığını OJO Pictures’ın sahiplenecek. Yönetmenliğini ise Fehmi Öztürk yapacak. Senaryo ise Meriç Acemi'ye ait olacak.

Kubilay Aka kimdir?

5 Mayısıs 1995 İstanbul'da doğan Kubilay Aka 26 yaşındadır.Havaalanında iş yaşamına atılan Kubilay Aka burada bir oyuncu menajeri tarafından keşfedildi. Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal tiplemesi ile ilk kez izleyici karşısına çıktı ve oldukça başarılı oldu.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi eğitimi alan Kubilay Aka oyunculuğu yapınca profesyonel oyunculuk eğitimi de almıştır. 3 sezon Çukur dizisinde Celasun karakterine can veren Kubilay Aka Çukur dizinin 2021 mayıs ayında final yapmasının ardından Camtavanlar dizisi ile Show TV'de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek.