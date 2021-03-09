İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Camtavanlar oyuncuları belli oldu mu? Camtavanlar dizisinin konusu ne?

Show TV yaz sezonuna bomba yapımlarla girmeye hazırlanıyor. Sezon finali ya da final yapacak diziler nedeni ile ekranları iddialı yapım Camtavanlar isimli yeni bir yaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkacak. Camtavanlar dizisi ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik.

09 Mart 2021 Salı 19:12
Camtavanlar oyuncuları belli oldu mu? Camtavanlar dizisinin konusu ne?
Takip Et:

Ekranlarında yayımlanan diziler, gündüz kuşağı programları ile reyting rekorları kıran Show TV yaz sezonuna iddialı bir yapımla başlamaya hazırlanıyor. Özellikle gençlerin ilgisini çekecek olan Camtavanlar dizisi hakkında bilinmeyenler haberimizin detayında.

Camtavanlar dizisinin senaryosu henüz yazma aşamasında. Konusu ile ilgili gelişmeler oldukça siz değerli takipçilerimizle paylaşacağız. Dizinin kadrosunda ise Çukur dizisinde oynayan Kubilay Aka  dizide ilk kez başrolde yer alacak.

Dizinin yapımcılığını OJO Pictures’ın sahiplenecek. Yönetmenliğini ise Fehmi Öztürk yapacak. Senaryo ise Meriç Acemi'ye ait olacak.

Kubilay Aka kimdir?

5 Mayısıs 1995 İstanbul'da doğan Kubilay Aka 26 yaşındadır.Havaalanında iş yaşamına atılan Kubilay Aka burada  bir oyuncu menajeri tarafından keşfedildi. Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal tiplemesi ile ilk kez izleyici karşısına çıktı ve oldukça başarılı oldu.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi  eğitimi alan Kubilay Aka oyunculuğu yapınca profesyonel oyunculuk eğitimi de almıştır. 3 sezon Çukur dizisinde Celasun karakterine can veren Kubilay Aka Çukur dizinin 2021 mayıs ayında final yapmasının ardından Camtavanlar dizisi ile Show TV'de seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 19:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
CamtavanlarShowTV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Mart 2021'de yayınlanacak yeni filmler
Netflix Mart 2021'de yayınlanacak yeni filmler
Seksenler Fehmi öldü mü, dizi devam ediyor mu? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler Fehmi öldü mü, dizi devam ediyor mu? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak?
İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
Kim’s Convenience yeni sezon olacak mı? Kim’s Convenience neden bitiyor, neden final yapıyor?
Kim’s Convenience yeni sezon olacak mı? Kim’s Convenience neden bitiyor, neden final yapıyor?
Haluk Bilginer’in yeni Uysallar ne zaman başlayacak?
Haluk Bilginer’in yeni Uysallar ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
Baraj dizisindeki Eylül karakteri Kimdir? Burcu Kirman dizideki rolü ve hayatı
Hekimoğlu dizisinde Mahir karakterine Serdar Orçin hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze (Gökçe Aydın) kimdir?
MasterChef Evde profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi ve yapımı
Bankadan satılık hacizli araçlar nasıl, nereden alınır?
HGS Sorgulama nedir? HGS yüklemesi için anlaşmalı bankalar
Aile hekimi nasıl değiştirilir? Aile hekimi değiştirme Ve randevu alma işlemleri
ALO 182 MHRS Hastane randevusu nasıl alınır? MHRS randevu alma ekranı
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Gerçek adı nedir? Tansel Öngel nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir?
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın yer aldığı diziler
Masumlar Apartmanı dizi oyuncusu Gülben kimdir? Merve Dizdar hakkında bilgiler
Baraj dizisinde Canan karakterini Feri Baycu Güler canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.