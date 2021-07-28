Camdaki Kız'ın yeni oyuncusu Funda Eryiğit oldu! Camdaki Kız yeni sezonda Hayri'nin eşi kim?

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu yakında başlıyor. Dizinin yeni sezonundaki değişiklikler ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Dizide Hayri’nin başına neler geldiği ve hangi oyuncuların diziye katılacağı merak ediliyor. Habere göre bu sezon diziye Funda Eryiğit katılacak.

Funda Eryiğit hangi karakteri canlandıracak?

Nalan ile Hayri aşk yaşayacak

Funda Eryiğit, dizide Türkan karakterine hayat verecek. Funda Eryiğit’in Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşi olarak rol alacağı düşünülüyor. Türkan’ın nasıl bir karaktere sahip olduğu henüz bilinmiyor. Aynı zamanda Nalan ve Hayri arasında da aşk yaşanabileceği gündeme geldi. Senaryo gereği ikili arasında bir şeyler geçecek.

Bu sezon diziye Nalan ile Hayri damga vuracak. Nalan’ın yeni sezonda çok karamsar ve üzgün olacağı belirtildi. Aynı zamanda Nalan ne istediğini bilen ve sosyalleşen bir kadın olarak ekranlara gelecek. Sedat’în aldatması dizinin çalkantılı olarak ilerlemesine neden olacak. Ancak Seda kendisinin de aldatıldığını öğrenince ortalık karışacak.

