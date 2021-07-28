Camdaki Kız'ın yeni oyuncusu Funda Eryiğit oldu! Camdaki Kız yeni sezonda Hayri'nin eşi kim?

Kanal D’nin sevilen dizilerinden Camdaki Kız dizisinin yeni sezonu yakında başlıyor. Dizinin yeni sezonundaki değişiklikler ile ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Dizide Hayri’nin başına neler geldiği ve hangi oyuncuların diziye katılacağı merak ediliyor. Habere göre bu sezon diziye Funda Eryiğit katılacak.
Funda Eryiğit hangi karakteri canlandıracak?
Nalan ile Hayri aşk yaşayacak
Bu sezon diziye Nalan ile Hayri damga vuracak. Nalan’ın yeni sezonda çok karamsar ve üzgün olacağı belirtildi. Aynı zamanda Nalan ne istediğini bilen ve sosyalleşen bir kadın olarak ekranlara gelecek. Sedat’în aldatması dizinin çalkantılı olarak ilerlemesine neden olacak. Ancak Seda kendisinin de aldatıldığını öğrenince ortalık karışacak.
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:51