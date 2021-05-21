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Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen Camdaki Kız dizisine yeni katılacak olan Şoför Hayri karakteri merak konusu oldu. Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak? soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

21 Mayıs 2021 Cuma 13:01
Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir? Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. İzleyiciler tarafından yakından takip edilen Camdaki Kız dizisine yeni katılacak olan Şoför Hayri karakteri merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinde gerçek hayat hikayesi anlatılmaktadır. Kitaba göre Nalan ile şoför Hayri arasında yaşanacak olan olaylar büyük tepki çekecek. Eşi Sedat’tan beklediği ilgiyi görmeyen Nalan kendisini kandıran Hayri ile yeni bir hayata atılacak. Diziye yeni girecek Hayri karakterini kimin canlandıracağı ise merak konusu oldu. 

Camdaki Kız'ın şoför Hayri'si kimdir?

Hayri, fakir ve cahil bir köylüdür ama daha sonra Nalan’a âşık olur ve kendisini aşk adamı olarak ilan eder. Nalan’ı yaşadığı zorlu hayatın içerisinden alarak psikiyatriste götüren Hayri burada Nalan’a hayatında başka birisini söylemesi üzerine Nalan’ın dünyası başına yıkılır. 

Nalan hem şoförü hem de koruması olan Hayri’ye aşık olur. Her şeyden habersiz olan Nalan hem sevgiye hem de ilgiye açtır bu yüzden Hayri’nin sözlerine inanır ve ondan etkilenmeye başlar. Fakat Nalan evli olduğu için bu ilişkiyi yaşayamayacağından dolayı kocasından boşanır ve evli olan Hayri ile 7 yıl süren bir ilişki yaşar. Evli ve 3 çocuk olan Hayri’nin karısı Türkan ise köyde kuma hayatına alışık olduğu için Nalan’ı kabullenmek durumunda kalır. Çocukları babasız kalmasın diye Hayri’den boşanmasını istemeyen Nalan ise Hayri sayesinde Türkan ve çocukları ile tanışır. 

Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kim canlandıracak?

Camdaki Kız dizisinde Şoför Hayri karakterini kimin canlandıracağı henüz belli olmamıştır. 

Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?

Sevgilisi olan Hayri ile yaşadıklarından dolayı Nalan, bir gün zorla psikiyatri kliniğine getirilir ve zaman içerisinde başından geçenleri anlatmaya başlar. 

Nalan: Evliyken Hayri ile aşk yaşayan, psikiyatri desteği alan asıl olayların anlatıcı kişisidir.

Hayri; Evli ve 3 çocuk babasıdır. Türkan ile evliyken Nalan ile sevgili olup aşk yaşayan bir adamdır.

Sedat; Nalan'ın evli olduğu kocasıdır. 


Son Güncelleme: 21.05.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızKanal DHayriNalan
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