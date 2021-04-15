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Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?

Kanal D ekranlarının yeni gözde dizisi Camdaki Kız, perşembe akşamları yayın hayatına devam ederken dizideki karakterler oldukça dikkat çekti. Nalan’ın annesi ve babasını merak eden izleyiciler internette araştırmaya koyulurken Camdaki Kızın annesi ve babasının kim olduğunu merak etti. İşte ayrıntılar

15 Nisan 2021 Perşembe 22:20
Camdaki Kızın annesi kim, babası kim?
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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız, birinci bölümün yayınlanmasının ardından reyting rekorları kırdı. İkinci bölümünü izleyen izleyiciler Camdaki Kızın annesi ve babasını merak ediyor.

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı dizide Nalan’ın annesi Feride kızına olan baskıcı tutumu dikkat çekerken kızına sürekli sıkı korseler giydirmesi izleyicilerin merak konusu oldu.  Feride Nalan’a işkence etmesi Feride’nin travması olduğunu gösteriyor. Kocası Vali Bey karısına kızarken ‘bırak artık geçmişi’ demesi üzerine tüyolar vermesi üzerine ‘iyileş artık’ cümleleri kafaları karıştırdı.  İzleyiciler ise Nalan’ın tecavüz sonrasında dünyaya geldiğini iddia ederken birçok kişi Gülseren Budayıcıoğlu kitabını araştırıyor.

Nalan normalde kitapta ensest bir ilişkiden dünyaya gelen bir kız çocuğudur. Annesi ile anneannesinin dayısı ile birliktelik sonrası dünyaya gelen Nalan, kitapta anneannesi tarafından büyütülüyor. Anneannesi ve dedesi ise gerçek durumu bildiği için Nalan’a hep soğuk davrandılar. Sadece para olarak görülen Nalan asla sevgi görmedi.  Kitapta Sedat karakteri önemsiz bir yere sahipken dizide ön planda. Nalan Sedat’tan boşandıktan sonra şoförü Hayri ile birlikte oluyor. Nalan’a sevgi verse de çapkın biridir. Nalan Hayri’ye sırıl sıklam aşık olsa da Hayri birçok kez Nalan’ı aldatıyor.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 22:20
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Anahtar Kelimeler:
NalanCamdaki KızAnneBaba
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