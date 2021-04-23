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Camdaki Kız'daki bekaret sahnesi olay yaratırken, Hazal Kaya'nın sözleri gündem oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin dün akşam yayınlanan bölümü sosyal medyada olay yarattı. Bekaret kontrolü sahnesi tepkilerin odağı olurken, Hazal Kaya'nın yıllar önce aynı sahne için söylediği sözler gündem oldu.

23 Nisan 2021 Cuma 14:31
Camdaki Kız'daki bekaret sahnesi olay yaratırken, Hazal Kaya'nın sözleri gündem oldu
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Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan, başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle gündeme oturdu. Dizide bekaret kontrolü sahnesinin ekranlara gelmesi büyük tepkiye neden olurken, akıllara Hazal Kaya’nın yıllar önce verdiği tepki geldi.

Burcu Biricik’in hayat verdiği Nalan karakteri, annesinin zoruyla jinekoloğa götürülerek bekaret testi yapıldı. Nalan’ın çocuk yaşlarda da aynı teste zorlandığı görüldü.

Yıllar önce bekaret testi sahnesini reddetmişti

Camdaki Kız dizisindeki bekaret sahnesine tepki büyürken, sosyal medyada Hazal Kaya gündem oldu. Hazal Kaya, henüz 20 yaşındayken başrol olduğu Adını Feriha Koydum dizisinde bekaret testi sahnesini oynamayı reddederek senaryodan kaldırtmıştı. Bir televizyon programına katılan Kaya, konu ile ilgili olarak bekaret testinin normalleştirilmemesini ve insanların televizyonda izlediklerinden çok çabuk etkilendiğini dile getirerek bu sahnede oynamayı reddettiğini belirtmişti.

Öte yandan binlerce sosyal medya kullanıcısı Burcu Biricik’i topa tuttu. İşte diziye ve Burcu Biricik’e gelen tepkilerden bazıları:




Son Güncelleme: 23.04.2021 14:31
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızBekaret SahnesiHazal Kaya
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