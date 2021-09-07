Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı izleyenlerin tepkisini çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 2. sezonun hazırlıklarında artık sona geldi. Fakat 2. sezonun tanıtım fragmanındaki bir sahne yüzünden dizi daha sezon başlamadan büyük tepkilere maruz kalacak gibi görünüyor. Camdaki Kız dizisinin o sahnesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Camdaki Kız Dizisinde Tepki Çeken Sahne
Camdaki Kız Dizisi Ne Zaman Başlıyor?
Camdaki Kız dizisinin 2. sezonunun fragmanı resmen yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe gününden itibaren Kanal D ekranlarında olacak.
Son Güncelleme: 07.09.2021 16:38