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Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı izleyenlerin tepkisini çekti

Kanal D’de yayınlanan Camdaki Kız’ın yeni sezon fragmanı, izleyenlerin büyük tepkisini çekti. Fragmanda yer alan bir sahnenin hatalı olduğunu söyleyen seyirciler, sosyal medyada bu konuyla ilgili yüzlerce kez paylaşım yaptı. İşte konu hakkında merak edilenler…

07 Eylül 2021 Salı 16:38
Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı izleyenlerin tepkisini çekti
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 2. sezonun hazırlıklarında artık sona geldi. Fakat 2. sezonun tanıtım fragmanındaki bir sahne yüzünden dizi daha sezon başlamadan büyük tepkilere maruz kalacak gibi görünüyor. Camdaki Kız dizisinin o sahnesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Camdaki Kız Dizisinde Tepki Çeken Sahne

Kanal D ekranlarında 2. sezonuna giriş yapacak olan Camdaki Kız dizisinin fragmanındaki bir sahne dizinin hayranlarının tepkisini çekti. Dizide Sedat ile Nalan’ı evlendiren Feride’nin ‘’Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın o zaman niye kızımla evlendin?’’ sözleri izleyenlerin tepkisini çekti.

Camdaki Kız Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Camdaki Kız dizisinin 2. sezonunun fragmanı resmen yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe gününden itibaren Kanal D ekranlarında olacak.


Son Güncelleme: 07.09.2021 16:38
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Anahtar Kelimeler:
Yeni SezonCamdaki KızKanal DDiziFragman
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