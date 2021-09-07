Camdaki Kız yeni sezon ne zaman başlıyor? Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı izleyenlerin tepkisini çekti

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 2. sezonun hazırlıklarında artık sona geldi. Fakat 2. sezonun tanıtım fragmanındaki bir sahne yüzünden dizi daha sezon başlamadan büyük tepkilere maruz kalacak gibi görünüyor. Camdaki Kız dizisinin o sahnesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Camdaki Kız Dizisinde Tepki Çeken Sahne

Camdaki Kız Dizisi Ne Zaman Başlıyor?

Kanal D ekranlarında 2. sezonuna giriş yapacak olan Camdaki Kız dizisinin fragmanındaki bir sahne dizinin hayranlarının tepkisini çekti. Dizide Sedat ile Nalan’ı evlendiren Feride’nin ‘’Madem kocalık vazifeni layığıyla yapmayacaktın o zaman niye kızımla evlendin?’’ sözleri izleyenlerin tepkisini çekti.

Camdaki Kız dizisinin 2. sezonunun fragmanı resmen yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre Camdaki Kız 9 Eylül Perşembe gününden itibaren Kanal D ekranlarında olacak.