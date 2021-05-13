İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız son bölümü ile izleyicilerden beğeni topladı. 6.bölüm fragmanı yayınlanması ile bu hafta dizinin ekranlarda olmayacağı görüldü. Neden olmadığı hakkında merakların çoğalması üzerine açıklama geldi. Camdaki Kız dizisinin bu hafta neden olmadığı hakkında bilgiler haberimizde

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:57
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı?
Takip Et:

Camdaki Kız dizinin başrollerinde yer alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ikilisi dizide yoğun ilgi gördü. Nalan ve Sedat çiftinin hayatlarını elen alan dizi ilk bölümü ile reyting sıralamalarında başarı elde etti. En son seyircilerle buluşan 5.bölümü heyecanları dorukta bıraktı.

Bu hafta Ramazan bayramı dolayısıyla ekranlarda yayın akışı değişikliği görüldü. 6.bölüm fragmanı yayınlanması ile sevenlerin merakla beklediği dizinin ne zaman olacağı da sorularda yer aldı. İlgi gören dizi 6.bölümü ile seyircilerle 20 Mayıs Perşembe günü buluşacağı duyuruldu.


Son Güncelleme: 13.05.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziBÖLÜMCamdaki Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm neden yok?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Çukur neden yok, bu hafta yayınlanmayacak mı? Çukur dizisi bitti mi, final mi yaptı?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Arka Sokaklar final mi yapacak? 14 Mayıs 2021 Arka Sokaklar yayından kaldırıldı mı, yeni bölüm ne zaman?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Alev Alev 27. bölüm bu akşam var mı, yayınlanacak mı?
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları
Ağır Romantik filmi fragmanı? Ağır Romantik filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Mayıs 2021 Perşembe
Emanet 179. bölüm Kanal 7 canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 62. bölüm Fox TV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm ATV canlı izle – 13 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Çukurova yeni son bölüm izle
Saygı dizisi 2. sezon ne zaman başlıyor?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
2021 Temmuz'da SSK Bağ-Kur memur ve memur emekliler ne kadar maaş alacak?
BİM açık mı? BİM saat kaçta kapanıyor? 13 Mayıs BİM açılış saati? A 101 ŞOK Migros BİM çalışma saatleri
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Güvenlik Daire Başkanlığından özel güvenlik kimlik kartı sorgulama işlemleri
Enpara çöktü mü, mobil uygulama neden açılmıyor, neden giriş yapamıyorum? Enpara mobil uygulaması neden açılmıyor?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Kimlik kaybolunca yapılması gerekenler nelerdir? 2021 Yeni kimlik nasıl çıkarılır?
HES Kodu nasıl alınır? Eski kimlikle hes kodu alınır mı?
Seksenler dizisi Sibel kimdir? Cansın Özyosun yer aldığı dizi ve film yapımları
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A101 bayramda açık mı?
Bayramda alkol satışı yasak mı? Bakkallarda ve tekel bayilerinde alkol satışı yapılıyor mu? Alkol satış yasağı ne zaman kalkacak?
Tam kapanma uzatıldı mı, 17 Mayıs'ta bitecek mi?
AVM'ler açık mı, bayramda açık olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.