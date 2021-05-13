Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Camdaki Kız dizinin başrollerinde yer alan Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ikilisi dizide yoğun ilgi gördü. Nalan ve Sedat çiftinin hayatlarını elen alan dizi ilk bölümü ile reyting sıralamalarında başarı elde etti. En son seyircilerle buluşan 5.bölümü heyecanları dorukta bıraktı.

Bu hafta Ramazan bayramı dolayısıyla ekranlarda yayın akışı değişikliği görüldü. 6.bölüm fragmanı yayınlanması ile sevenlerin merakla beklediği dizinin ne zaman olacağı da sorularda yer aldı. İlgi gören dizi 6.bölümü ile seyircilerle 20 Mayıs Perşembe günü buluşacağı duyuruldu.