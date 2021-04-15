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Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

Kanal D ekranlarının yeni dizisi ‘Camdaki Kız’ gerçek hayat hikayesi ile milyonlarca insanı ekrana kitlemeyi başarırken dikkat çekici konusuyla perşembe akşamı 2.bölümüyle seyircisi ile buluşacak. Dizi reyting rekorları kırarken Camdaki Kız dizisi yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta soruları gündemde yer alıyor. İşte Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

15 Nisan 2021 Perşembe 19:33
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
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Ünlü psikolog ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu tarafından kaleme alınan Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi, perşembe akşamı ilk bölümü ile seyircisi ile buluştu. Bu akşam tekrardan ikinci bölümü ile karşımıza çıkacak olan dizi sabırsızlıkla beklenmeye devam ediyor.

Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alırken dizide birçok önemli isimler yer alıyor. Daha önce başroller TV 8 ekranlarında ‘Kırmızı Oda’ dizisinde farklı bir konu ile karşı karşıya gelmesinden sonra ikili oldukça beğenilmesinin ardından Biricik ve Şerifoğlu Camdaki Kız ile tekrardan buluştu. Dizi milyonlarca kişi tarafından tam beğeni alırken dizide Nalan karakterini canlandıran genç kadının annesi ve Sedat'ıın babası dikkat çekti. İki değerli aile çocuklarını evlilik yolunda hazırlarken dizide neler olacağı oldukça merak ediliyor. İki başrol oyuncusunun yeteneği ve başarısı ise birçok kişi tarafından konuşulurken dizi perşembe akşamları en çok izlenen dizi arasında yer aldı. Bugün ikinci bölümü ile izleyicisi ile buluşacak Camdaki Kız dizisi, heyecanlı şekilde izleyiciler tarafından bekleniyor.

Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta?

15 Nisan 2021 tarihinde ikinci bölümü ile seyircisi ile buluşacak dizi, Kanal D ekranlarında saat 20.00’da başlayacak.

Camdaki Kız 1.bölümde neler oldu?

Perşembe akşamları yayın hayatına devam eden dizi, binlerce insanı televizyon hayatına kitlerken dizi ilk bölümünü 8 Nisan Perşembe akşamı yayımlandı.  Birinci bölümde kendisini babasına bir türlü ispatlayamayan ve hep geri planda kalan Sedat yanlış kişi ile birliktelik yaşamaktadır. Nalan ise annesi tarafından bastırılmış, bütün hayatı annesinin elinde olarak yaşayan bir genç kız. Sedat ve Nalan’ın hayatları başkalarının iplerindeyken ikili dizide bir araya gelir.

Türkiye’nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu ailesi, şirketinde Mimar olarak Nalan’ı çalıştırıyor. Nalan ise yumuşak, zeki, sıcakkanlı ve bir o kadar annesinden korkan bir genç kadın. Ailesinin tek çocuğu olan Nalan, hayatını hep varlık içinde ve başarılı şekilde geçirdi. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayata sahip olan Nalan aslında derin psikolojik baskı altında yetişerek büyümüştür. Dışarıda sürekli korse ile gezen Nalan su dahi içemez ve yemek yiyemez.  Sedat ise kendisinden yaşça büyük evli ve çocuklu bir kadın ile yasak aşk yaşamaktadır. Rafet Koroğlu ise bu durumu bildiği için oğlu Sedat’a kötü davranır ve yok sayar. Rafet bey Sedat’ı Cana’dan ayırmak için oğlunu başka bir kız ile evlendirmek ister. O kız ise Nalan’dır.

Dizide iki ailenin birbirini bulması ile her şey değişirken Sedat ve Nalan aşkı başlar. Daha önce babası ile hiç anlaşamayan Sedat’ın tek kurtuluşu Nalan olarak görülür.

Nalan kendine has güzelliği ile herkesin dikkatini çekerken dizide değişik karakterlerin bulunması izleyicinin oldukça dikkatini çekiyor. Camdaki Kız dizisinde lüks içinde yaşayan iki genç ‘yok sayılmış’ olarak büyürken çocuklukta yaşadığı psikolojik sorunlar ele alınır.




Kanal D ekranlarıdan Camdaki Kız dizisini  canlı olarak izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kanal D Camdaki Kız dizisi 2.bölüm fragmanı!

Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosu

  •  Burcu Biricik,
  •  Devrim Yakut,
  •  Feri Baycu Güler,
  •  Feyyaz Şerifoğlu,
  •  Hamza Yazıcı,
  •  Hande Ataizi,
  •  Merve Polat,
  •  Nihal Menzil,
  • Nur Sürer,
  • Selma Ergeç,
  • Şerif Erol,
  • Tamer Levent,
  •  Tuğrul Tülek Erol

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızKanal DOyuncuDiziBurcu BiricikFeyyaz Şerifoğlu
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