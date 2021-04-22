Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde bulunan Feyyaz Şerifoğlu, O ses türkiye yarışmasına katılarak daha sonrasında Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkarak yoğun ilgi görmüştü. Şimdi ise Camdaki Kız dizisin de Burcu Biricik ile beraber ekranlarda oyunculuğunu sergiliyor. Her hafta heyecanla yeni bölümü beklenirken ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Camdaki Kız dizisini yeni bölümü heyecanla beklenirken konusu ile de gündeme damga vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı kitabından yola çıkarak senaryoyu devam ettiren dizi yapımcıları dizinin oyuncu kadrosu ile de konuşuluyor.

Dizinin konusu ile izleyicilerimizi meraklandırıyor. Hayat kalitesi çok yüksek olan ve kaderinin kötülüklerini yaşayan Nalan, öbür taraftan da küçük bir mahallede hayatına devam eden Hayri’nin aşk hikayesini ele alan dizi de yeni bölüm ne zaman, hangi gün ve saat kaçta seyircilerle buluşacağı merak konusu.

Camdaki Kız hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız izleyicileriyle her haftagünleri buluşuyor.

Her hafta Perşembe günleri saat 20.00’da seyircileri ekran başına geçiren dizi 22 Nisan günü 3.bölümü ile hayranlarıyla buluşuyor.

Camdaki Kız 3.bölüm özeti

Nalan hayatının aşkını bulduğunu düşünürken Sedat’ın özel evindeki bir oda da gördüklerini akıl sırdı erdiremedi ve ailesiyle paylaşmaya cesaret edemedi. Nalan’ın üstünde baskı kurmaya devam eden annesi Feride Hanım terslik olduğunu anlayıp sinirlenmeleri artar ve Nalan’ı daha fazla sıkmaya başladı. Odada ki hayatının ortaya çıktığını düşünen Sedat olan biteni Cana’ya anlatmaya başladı. Cana’nın verdiği tavsiyelere uymaya çalışan Sedat’ın aklı karışmıştı. Bu konuşmayı yaparken bir magazinci tarafından fotoğrafları çekildi ve daha sonrasında bu fotoğraflar Sedat’ın başına iş açacak gibi durmaktadır.

Sedat, Nalan ile beraber oturup bu konuyu konuşup gördüklerinin kendine ait olmadığını anlatır. Nalan’ın ilgisi üzerine tekrardan Sedat’a güvenmeye başlar. Fakat göreceklerinden bir haber olan Nalan’ı çok büyük felaket beklemekteydi.

Cana ile Sedat’ın beraber çekilmiş fotoğrafların er ya da geç gün yüzüne çıkacağı belliydi. Fotoğrafların gönderildiği yer Koroğlu malikanesi olarak seçilmiş ve olacakların belirtisi başlamıştı. Selen, Nalan ve ailesi görmemesi için fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek mi?

3. bölümü ile seyircileri meraklandıran Camdaki Kız 22 Nisan Perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarında.