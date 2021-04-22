İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...

Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Kanal D seyircilerinin her hafta heyecanla beklediği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümü ne zaman soruları sorulmaya başladı. Yeni sezonda izlenmeleri hayretlere uğratan dizi yoğun ilgi gördü. Başrollerinde Burcu Biricik’in yer aldığı dizi hangi gün seyircilerle buluşacağı merak edilmeye devam ediyor. Kanal D izleyicilerinin merakla beklediği Camdaki Kız yeni bölümü ne zaman ve saat kaç da olacağına dair merak edilen her şey haberimizde

22 Nisan 2021 Perşembe 16:52
Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?
Takip Et:

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin başrollerinde bulunan Feyyaz Şerifoğlu, O ses türkiye yarışmasına katılarak daha sonrasında Kırmızı Oda dizisinde karşımıza çıkarak yoğun ilgi görmüştü. Şimdi ise Camdaki Kız dizisin de Burcu Biricik ile beraber ekranlarda oyunculuğunu sergiliyor. Her hafta heyecanla yeni bölümü beklenirken ilk bölümünden bu yana reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Camdaki Kız dizisini yeni bölümü heyecanla beklenirken konusu ile de gündeme damga vurdu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız adlı kitabından yola çıkarak senaryoyu devam ettiren dizi yapımcıları dizinin oyuncu kadrosu ile de konuşuluyor.

Dizinin konusu ile izleyicilerimizi meraklandırıyor. Hayat kalitesi çok yüksek olan ve kaderinin kötülüklerini yaşayan Nalan, öbür taraftan da küçük bir mahallede hayatına devam eden Hayri’nin aşk hikayesini ele alan dizi de yeni bölüm ne zaman, hangi gün ve saat kaçta seyircilerle buluşacağı merak konusu.

Camdaki Kız hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız izleyicileriyle her hafta Perşembe günleri buluşuyor.

Her hafta Perşembe günleri saat 20.00’da seyircileri ekran başına geçiren dizi 22 Nisan günü 3.bölümü ile hayranlarıyla buluşuyor.

Camdaki Kız 3.bölüm özeti

Nalan hayatının aşkını bulduğunu düşünürken Sedat’ın özel evindeki bir oda da gördüklerini akıl sırdı erdiremedi ve ailesiyle paylaşmaya cesaret edemedi. Nalan’ın üstünde baskı kurmaya devam eden annesi Feride Hanım terslik olduğunu anlayıp sinirlenmeleri artar ve Nalan’ı daha fazla sıkmaya başladı. Odada ki hayatının ortaya çıktığını düşünen Sedat olan biteni Cana’ya anlatmaya başladı. Cana’nın verdiği tavsiyelere uymaya çalışan Sedat’ın aklı karışmıştı. Bu konuşmayı yaparken bir magazinci tarafından fotoğrafları çekildi ve daha sonrasında bu fotoğraflar Sedat’ın başına iş açacak gibi durmaktadır.

Sedat, Nalan ile beraber oturup bu konuyu konuşup gördüklerinin kendine ait olmadığını anlatır. Nalan’ın ilgisi üzerine tekrardan Sedat’a güvenmeye başlar. Fakat göreceklerinden bir haber olan Nalan’ı çok büyük felaket beklemekteydi.

Cana ile Sedat’ın beraber çekilmiş fotoğrafların er ya da geç gün yüzüne çıkacağı belliydi. Fotoğrafların gönderildiği yer Koroğlu malikanesi olarak seçilmiş ve olacakların belirtisi başlamıştı. Selen, Nalan ve ailesi görmemesi için fotoğrafların basılmasını engellemeyi başarabilecek mi?

3. bölümü ile seyircileri meraklandıran Camdaki Kız 22 Nisan Perşembe saat 20.00’da Kanal D ekranlarında.




Son Güncelleme: 22.04.2021 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızKanal DDiziPerşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim, hangi rolde kim oynuyor? Blu TV Yeşilçam dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Yeşilçam dizisi oyuncuları kim, hangi rolde kim oynuyor? Blu TV Yeşilçam dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Baht oyunu dizisi ne zaman başlayacak? Baht Oyunu dizi konusu ve oyuncuları
Baht oyunu dizisi ne zaman başlayacak? Baht Oyunu dizi konusu ve oyuncuları
Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir? Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?
Yeşilçam dizisi nereden, nasıl izlenir? Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?
Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'da kim vurularak diziden ayrılacak?
Yasak Elma dizisinden kim ayrılıyor? Yasak Elma'da kim vurularak diziden ayrılacak?

Popüler Haberler

Camdaki Kız yeni bölüm hangi gün, ne zaman, saat kaçta başlıyor?
How I Met Your Father dizisi ne zaman, hangi platforma başlayacak?
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Emanet 165. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 23 Nisan Cuma Kanal 7
Rüyada amca görmek neye işaret eder?
Facebook, kripto parası Diem Coin nedir? Diem Coin nasıl alınır?
23 Nisan Cuma hutbesi
Doğal yollarla karıncaları evden kovma yöntemleri
E-nabız kayıt şifresi nasıl alınır? Enabız yeni şifre nasıl oluşturulur?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
Diş ipi nedir, nasıl kullanılır? Kimler diş ipi kullanmalıdır?
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
TRT yeni dizisi Gönül Dağı nerede çekiliyor? Gönül Dağı çekim mekanları belli oldu
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 22 Nisan 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Serie A'da lider Inter, deplasmanda Spezia ile berabere kaldı
Eşi vefat eden ve eşinden boşanmış olan kadınlar için devlet tarafından verilen destekler 2021
23 Nisan Otel rezervasyonu olanlar yasaktan muaf mı?
Aytemiz Alanyaspor Gaziantep FK Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Alanya Gaziantep Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour marketler saat kaçta açılıyor? Marketlerin açılış ve kapanış saatleri
Hasta kabul sekreterliği maaşı ne kadardır? Hasta kabul sekreterliği ne iş yapar?
Devlet öğrenci bursu ne kadar? 2021 İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verdiği para yardımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.