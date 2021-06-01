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Camdaki Kız sezon finali ne zaman?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Camdaki Kız dizisi 7. Yeni bölümü ile 27 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak. Sezonun en iddialı yapımları arasında olan dizide sezon finalinin ne zaman yapılacağı da merak uyandıran konulardan biri. Camdaki Kız dizisi sezon finali ne zaman yapılacak? Dizi 2. Sezon için onay aldı mı?

01 Haziran 2021 Salı 19:58
Camdaki Kız sezon finali ne zaman?
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Kanal D’de her Perşembe akşamı ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran izleyici tarafındanda oldukça beğeni gören ve sevilen dizi Camdaki Kız yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. 27 Mayıs Perşembe günü 7. yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin ise sezon finali olup olmayacağı konusu ise şimdiden araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisi sezon finali olacak mı? sevilen dizide sezon finali ne zaman olacak? Dizinin yeni sezon tarihi belli mi?

Camdaki kız ne zaman sezon finali yapacak?

Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu Camdaki Kız dizisi 7. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Herkes tarafından çok sevilen ve büyük ilgi gören dizinin 8. yeni bölümü ile yani gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde sezon finali yaparak yaz tatiline girilmesi bekleniyor. Dizi 3 Haziran Perşembe akşamında ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yapacak ve yeni sezonda da Ekim ayının ilk haftası itibari ile tekrardan Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşarak kaldığı yerden devam edecek.

27 Mayıs Perşembe günü Camdaki Kız yeni bölümü olacak mı?

Her hafta Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanarak izleyiciyi mest eden Camdaki Kız dizisi bu akşam yani 27 Mayıs Perşembe de yeni bölümü ile ekranda olacak.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:58
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızSezon FinaliYeni BölümKanal D
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