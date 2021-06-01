Camdaki Kız sezon finali ne zaman?

Camdaki kız ne zaman sezon finali yapacak?

’de her Perşembe akşamı ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran izleyici tarafındanda oldukça beğeni gören ve sevilen diziü ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. 27 Mayıs Perşembe günü 7. yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin iseolup olmayacağı konusu ise şimdiden araştırılan konulardan biri oldu. Camdaki Kız dizisi sezon finali olacak mı? sevilen dizide sezon finali ne zaman olacak? Dizinin yeni sezon tarihi belli mi?

Başrolünde Burcu Biricik’in olduğu Camdaki Kız dizisi 7. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkacak. Herkes tarafından çok sevilen ve büyük ilgi gören dizinin 8. yeni bölümü ile yani gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde sezon finali yaparak yaz tatiline girilmesi bekleniyor. Dizi 3 Haziran Perşembe akşamında ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yapacak ve yeni sezonda da Ekim ayının ilk haftası itibari ile tekrardan Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşarak kaldığı yerden devam edecek.

27 Mayıs Perşembe günü Camdaki Kız yeni bölümü olacak mı?

Her hafta Perşembe akşamlarında Kanal D ekranlarında yeni bölümü ile yayınlanarak izleyiciyi mest eden Camdaki Kız dizisi bu akşam yani 27 Mayıs Perşembe de yeni bölümü ile ekranda olacak.