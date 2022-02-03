İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...

Camdaki Kız Selen Kimdir?

Kanal D ekranlarının yakından takip edilen yapımlarından Camdaki Kız dizisinin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Bu haberimizde Camdaki Kız Selen hakkında merak edilenleri ele aldık. Selen ile ilgili tüm merak ettiklerinize haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2022 Perşembe 16:13
Camdaki Kız Selen Kimdir?
Takip Et:

Kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız adlı dizi hem oyuncuları hem de kurgusuyla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam eediyor. Peki Camdaki Kız dizisindeki Selen karakteri aslında kim? 

Selen

Selen dizide oldukça zeki, neşeli, başarılı bir kadın rolündedir. Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Babasına işleri ile ilgilenir ve babasına iş hayatında her zaman destek olur. İnsanlarla iletişimi iyidir. Sedatla kardeş olan Selen, Nalan ve kardeşi Sedat’ın birlikte olması için çok uğraşmıştır.

Selma Ergeç (Selen)

Selen karakterine Selma Ergeç hayat vermektedir. Kendisi 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Oyunculuğun yanında mankenlikle de  ilgilenmektedir. İlk kez 1997’de Böyle mi Olacaktı adlı dizi ile dizi oyunculuğuna adım atmıştır. Hem güzelliği hem de mesleki alanad başarısından dolayı pek çok ödüle layık görülmüştür.

Yer aldığı diziler

Böyle mi Olacaktı (Merve)

Yarım Elma (Ayça)

Şöhret (Natalie)

Körfez Ateşi (Pınar9

Hırçın Kız (Gül)

Asi (Defne Kozcuoğlu)

Kalp Ağrısı (Azize)

Muhteşem Yüzyıl (Hatice Sultan)

Gönül İşleri (Saadet)

Vatanım Sensin (Halide Edip Adıvar)

Camdaki Kız (Selen Koroğlu)



Son Güncelleme: 03.02.2022 16:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DCamdaki KızCamdaki Kız SelenCamdaki Kız Selma Ergeç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?
Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?
Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında ) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Behind Her Eyes (Gözlerinin Ardında ) dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Kalp Yarası Nilgün ( Merve Çağıran ) kimdir?
Kalp Yarası Nilgün ( Merve Çağıran ) kimdir?
Camdaki Kız Rafet kimdir?
Camdaki Kız Rafet kimdir?
Superman and Lois dizisi oyuncuları ve konusu
Superman and Lois dizisi oyuncuları ve konusu

Popüler Haberler

Camdaki Kız Selen Kimdir?
ATV Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? Kalp Yarası oyuncu kadrosunda kimler var?
Fitre olarak verilmesi caiz olan besinler nelerdir?
4 Şubat 2022 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Şubat Cuma at yarışı programı
Fıtır sadakası vacip midir, yoksa sünnet midir? Kimlere vacip olmaktadır?
TJK 3 Şubat 2022 Perşembe at yarışı sonuçları
SGK kronik hastalıklar tam listesi!
Edho Rıdvan ( Ali İpin ) kimdir?
Fıtır sadakası nedir? Fıtır sadakası miktarı nasıl belirlenir?
Taksi Şoförlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Taksi şoförlüğü ne kadar kazandırır?
E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifreni unutanlar ne yapmalı ?
Amazon Prime Video Madres filmi konusu nedir? Amazon Prime Video izleyenlere Cadılar Bayramı hediyesi olarak Madres filmini veriyor
İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı ilanına başvuru nasıl yapılır? İŞKUR 70 Bin İşçi Personel Alımı hangi kadrolara yapılacak?
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
SGK hangi diş tedavilerini karşılıyor? SGK vatandaşın diş sağlığının korunmasına yardım ediyor
22 Nisan itibariyle rapor para hesaplama olanağı değişti
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 3 Şubat 2022 Perşembe Instagram giriş sorunu
Güncel gübre fiyatları nelerdir ?
Pandemi döneminde 10.000 TL kredi alamayanlara müjde: 3.000 TL krediye onay verilecek!
Kalp Yarası Nilgün ( Merve Çağıran ) kimdir?
Fıtır sadakasının hükümleri nelerdir? Fıtır sadakasında nisap gerekli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.