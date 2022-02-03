Camdaki Kız Selen Kimdir?

Kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız adlı dizi hem oyuncuları hem de kurgusuyla izleyenlerin beğenisini toplamaya devam eediyor. Peki Camdaki Kız dizisindeki Selen karakteri aslında kim?

Selen

Selen dizide oldukça zeki, neşeli, başarılı bir kadın rolündedir. Rafet Koroğlu’nun kızıdır. Babasına işleri ile ilgilenir ve babasına iş hayatında her zaman destek olur. İnsanlarla iletişimi iyidir. Sedatla kardeş olan Selen, Nalan ve kardeşi Sedat’ın birlikte olması için çok uğraşmıştır.

Selma Ergeç (Selen)

Selen karakterine Selma Ergeç hayat vermektedir. Kendisi 1 Kasım 1978 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Oyunculuğun yanında mankenlikle de ilgilenmektedir. İlk kez 1997’de Böyle mi Olacaktı adlı dizi ile dizi oyunculuğuna adım atmıştır. Hem güzelliği hem de mesleki alanad başarısından dolayı pek çok ödüle layık görülmüştür.

Yer aldığı diziler

Böyle mi Olacaktı (Merve)

Yarım Elma (Ayça)

Şöhret (Natalie)

Körfez Ateşi (Pınar9

Hırçın Kız (Gül)

Asi (Defne Kozcuoğlu)

Kalp Ağrısı (Azize)

Muhteşem Yüzyıl (Hatice Sultan)

Gönül İşleri (Saadet)

Vatanım Sensin (Halide Edip Adıvar)

Camdaki Kız (Selen Koroğlu)