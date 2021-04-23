Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?

Yaptığı hata ile babasının gazabına uğrayan ve elinden kredi kartları alınan Sedat babası tarafından bir odaya kapatıldı. Babası durumu düzeltene kadar oda da kalacağını ifade etti.

Evli bir kadınla ilişkisi ortaya çıkan Sedat aynı zamanda babasının istediği kızla da görüşmeye devam ediyor. Çekilen uygunsuz fotoğraflar babasının eline geçmesi ile birlikte evde soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Ev halkı babasının ne ceza vermesini beklerken olaylar gelişmeye başladı.

Dizi de bunlar olurken Sedat karakterinin de hep kaşınması gözlerden kaçmadı. Sedat'ın hastalığı ne? İşte o çok merak edilen hastalık.

Sedat’ın sadomazoist hastalığı olduğu düşünülüyor. Kendine acı vermekten zevk alıyor. Sedat strese maruz kaldığı durumlarda tıpkı Masumlar Apartmanı’ndaki Neriman’ın olduğu gibi.