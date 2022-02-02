Camdaki Kız Rafet kimdir?

Camdaki Kız dizisinden zengin baba rolünde oynayan ve en son İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Tamer Levent Rafet karakterine hayat veriyor.

1950 yılında dünyaya gözlerini açan Tamer Levent 70 yaşındadır. Star TV erkanlarında yayınlanan ve final yapan Cesur ve Güzel dizisinde Tahsin Korludağ karakteri ile evmize konuk oldu. Daha öncede birçok yapımın kadrosunda yer alan ve başarılı bir oyunculuk sergileyen Tamer Levent aynı zamanda çok sayıda çekmiş olduğu belgesellerde bilinmektedir.

1971 senesinde Ankara Devlet Konservatuarına başladı. 1977 senesinde bu okuldan mezun olarak oyunculuk yaşaşmına başladı. Aynı zamanda devlet tiyatrolarında yönetmen olarak göreve başladı.