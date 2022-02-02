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Camdaki Kız Rafet kimdir?

Gülseren Budayıcıoğlu romanlarından uyarlanan dizi furyasına bir yenisi daha eklendi. Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin önemli karakterlerinden olan Rafet'i izleyiciler merak etmeye başladı. İşte Rafet karakteri hakkında bilinmeyenler.

02 Şubat 2022 Çarşamba 16:24
Camdaki Kız Rafet kimdir?
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Camdaki Kız dizisinden zengin baba rolünde oynayan ve en son İstanbullu Gelin dizisinde oynayan Tamer Levent Rafet karakterine hayat veriyor. 

1950 yılında dünyaya gözlerini açan Tamer Levent 70 yaşındadır.  Star TV erkanlarında yayınlanan ve final yapan Cesur ve Güzel dizisinde Tahsin Korludağ karakteri ile evmize konuk oldu. Daha öncede birçok yapımın kadrosunda yer alan ve başarılı bir oyunculuk sergileyen Tamer Levent aynı zamanda çok sayıda çekmiş olduğu belgesellerde bilinmektedir.

1971 senesinde Ankara Devlet Konservatuarına başladı. 1977 senesinde bu okuldan mezun olarak oyunculuk yaşaşmına başladı. Aynı zamanda devlet tiyatrolarında yönetmen olarak göreve başladı.

 



Son Güncelleme: 02.02.2022 16:24
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Camdaki KızRafet
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