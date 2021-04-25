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Camdaki Kız oyuncuları Cihangir'de

Kanal D’ nin yeni fonomen dizisi Camdaki Kız’ın yeni bölümleri İstanbul cihangir de devam ediyor. Mola anında Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan dizi hakkında yorumlarda bulundu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:14
Camdaki Kız oyuncuları Cihangir'de
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Perşembe akşamları büyük bir heyecanla kanal d ekranlarını süsleyen camdaki kız dizisi yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun yazdığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrolünde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Dizinin çekimleri İstanbul un farklı mekanlarında devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerdeyse set cihangirdeydi. Sette verilen arada oyuncular Feyyaz Şerifoğlu ve Enis arakanla dizi hakkında konuşma fırsatı bulduk.

Dizinin başrollerinde yer alan yakışıklı oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, çekimlerin tüm hızı ve heyecanı ile devam ettiğini, ekran karşısındaki izleyicilerden ve etraftaki vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Dizini en son bölümünde kadroya dahil olarak sürpriz giriş yapan Enis Arıkan ise "Camdaki Kız dizisi ile bayağı önce anlaşmıştım ve benim dahil olduğum ikinci bölümü çekiyoruz" diye konuştu.

Arıkan, reytinglerde güçlülüğünü beğenildiğini senaryonun ilk ona gelindiğinde bu durumları beğenileceğini düşündüğünü aktardı. Arıkan Aslında hiç dizi düşünmüyordum fakat yapımcı ile konuşunca kabul ettim" diye ifade etti.

İzleyicilerin genel anlamda böyle sıra dışı bir dizide görmelerinin şaşırttığı herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü Enis Arıkan genelde eğlence anlamında komik karakterler karışımıza çıkmaktaydı. Arıkan bu konu hakkında düşüncesini ise şöyle ifade etti:

"Bundan dolayı tepki de geldi. Herkes bizi komedi rollerde gördüğü için ilk başta garipsediler. Dört yıl konservatuar okudum, bunları da yapmak gerekiyor."

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:14
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Anahtar Kelimeler:
KanalDCamdakiKızFeyyazŞerifoğluCihangirEnisarıkan
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