Camdaki Kız neden korse giyiyor?

Camdaki Kız adı ile izleyicileri ile buluşan dizi Kanal D ekranlarında perşembe akşamı gözde dizisi olma yolunda ilerliyor. 2.bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizide başrol oyuncular Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu birbirlerine çok yakışırken ikilinin hayat hikayesi oldukça derinden etkiliyor.





Dizide ki güzel kadınsinin zoru ile sürekligiymesi birçok izleyiciyi şaşırtırken binlerce izleyici genç kızın neden korse giydiğini merak ediyor. Küçük yaşlarından itibaren korse giyen ve beslenmesine dikkat eden Nalan, annesinin gözetimi altında büyüyen bir çocuğu sunarken annesinin dominant tavırları birçok izleyicinin sinirini bozuyor.

Kızına sürekli korse giydiren Feride anne ise kızına ‘kendini erkeklerden korumalısın!’ öğüdünü sürekli verirken namusa çok dikkat eden anne, nikah olana kadar kimsenin ona dokunmasına izin vermek istememektedir. Kızına eğer kurallarını aşarsa evlatlıktan reddedeceğini söyleyen anne, ondan gizli bir şey yaparsa duyacağını ve dünyayı zindan edeceğini söylüyor.