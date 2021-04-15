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Camdaki Kız neden korse giyiyor?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, ikinci bölümün yayınlanmasının ardından dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Burcu Biricik’in rol aldığı Nalan karakteri dizide sürekli korse giymesi izleyicileri şaşırtırken meraklandırdı da. Camdaki Kız neden korse giyiyor? Nalan neden hep korse giyiyor ayrıntılar haberimizde

15 Nisan 2021 Perşembe 23:36
Camdaki Kız neden korse giyiyor?
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Camdaki Kız adı ile izleyicileri ile buluşan dizi Kanal D ekranlarında perşembe akşamı gözde dizisi olma yolunda ilerliyor. 2.bölüm ile izleyici karşısına çıkan dizide başrol oyuncular Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu birbirlerine çok yakışırken ikilinin hayat hikayesi oldukça derinden etkiliyor.

Dizide ki güzel kadın Nalan, annesinin zoru ile sürekli korse giymesi birçok izleyiciyi şaşırtırken binlerce izleyici genç kızın neden korse giydiğini merak ediyor. Küçük yaşlarından itibaren korse giyen ve beslenmesine dikkat eden Nalan, annesinin gözetimi altında büyüyen bir çocuğu sunarken annesinin dominant tavırları birçok izleyicinin sinirini bozuyor.

Kızına sürekli korse giydiren Feride anne ise kızına ‘kendini erkeklerden korumalısın!’ öğüdünü sürekli verirken namusa çok dikkat eden anne, nikah olana kadar kimsenin ona dokunmasına izin vermek istememektedir. Kızına eğer kurallarını aşarsa evlatlıktan reddedeceğini söyleyen anne, ondan gizli bir şey yaparsa duyacağını ve dünyayı zindan edeceğini söylüyor. 



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:36
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızNalanKorseAnne
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