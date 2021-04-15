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Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Nalan ve ailesinin yaşadığı yalı ise herkesin dikkatini çekti. Denize sıfır olan Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalının hangi ilçede olduğu ortaya çıktı.

15 Nisan 2021 Perşembe 23:30
Camdaki Kız Nalan'ın oturduğu yalı hangi ilçede?
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Kanal D’nin yeni dizisi Camdaki Kız, yeni bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer ve Feyyaz Şerifoğlu’nun yer aldığı dizide, Nalan’ın evi izleyicilerin dikkatini çekti.

Camdaki Kız yalısı nerede?

Camdaki Kız dizisinin ilk tanıtımları Taksim İstiklal Caddesi’nde çekilmişti. Tüm çekimleri İstanbul’da devam eden çekimlerde Nalan’ın yaşadığı yalı hem içi hem de dışıyla herkesi büyüledi. Yalı, İstanbul Beykoz Kanlıca’da yer alıyor. Denize sıfır manzarası olan yalı, Fatih Sultan Mehmet köprüsünü de görmektedir.



Son Güncelleme: 15.04.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızNalanNalanın Yalısı
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