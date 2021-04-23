Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan Camdaki Kız’ın 3. Bölümünde yer alan bekaret testi sahnesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Burcu Biricik’in başrolünde olduğu dizide Nalan’ın annesi ile bekaret testine gittiği sahne eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.

Yıllar önce Adını Feriha Koydu dizisinde de aynı sahne olduğu ancak Hazal Kaya tarafından istenmeyen sahne üzerine açıklamalarda bulunan Kaya sahneyi sert bir dille eleştirdi.

22 Nisan tarihinde yayınlanan Camdaki Kız 3. Bölümde yer alan bekaret kontrol sahnesi olay yaratmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden mesajların yağdığı sahne ile ilgili eleştirilere kadın oyuncularda dahil oldu.

Dizide annesinin isteği ile jinekoloğa giden Nalan karakteri aynı olayı çocukluk yıllarında da yaşadığı gösteriliyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan sahne sonrasında Hazal Kaya sert açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya’dan sert eleştiri

Camdaki Kız 3. Bölüm bekaret kontrolü sahnesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazal Kaya aynı sahnenin Adını Feriha Koydum dizisinde senaryo gereği olarak çekilmek istendiği ama bizzat kendi isteği ile sahneyi senaryodan çıkarttırdığını açıkladı. Açıklamalarında ‘benim için ağır bir tecrübeydi. Feriha’ya bekaret testi yapılıyordu. Bunun normalize edilmemesi için kendi isteğimle sahneyi senaryodan çıkarttırdı. Şeker hastalığım da o dönemlerde çıktı.’ Açıklaması yaptı.