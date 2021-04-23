İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bitcoin ile ilgili yeni detay! Alım satımda sistem değişiyor..
Son Dakika
Bitcoin ile ilgili yeni detay!...
Ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi uzatılacak mı?
Son Dakika
Ücretsiz izin ve işten çıkarma...
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...

Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde bulunan bekaret kontrol sahnesi büyük eleştirilere neden oldu. Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyada tepki yağmaya devam ediyor.

23 Nisan 2021 Cuma 12:46
Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Takip Et:

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizilerinden birisi olan Camdaki Kız’ın 3. Bölümünde yer alan bekaret testi sahnesi sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu. Burcu Biricik’in başrolünde olduğu dizide Nalan’ın annesi ile bekaret testine gittiği sahne eleştirilerin odağında olmaya devam ediyor.

Yıllar önce Adını Feriha Koydu dizisinde de aynı sahne olduğu ancak Hazal Kaya tarafından istenmeyen sahne üzerine açıklamalarda bulunan Kaya sahneyi sert bir dille eleştirdi.

22 Nisan tarihinde yayınlanan Camdaki Kız 3. Bölümde yer alan bekaret kontrol sahnesi olay yaratmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden mesajların yağdığı sahne ile ilgili eleştirilere kadın oyuncularda dahil oldu.

Dizide annesinin isteği ile jinekoloğa giden Nalan karakteri aynı olayı çocukluk yıllarında da yaşadığı gösteriliyor. Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan sahne sonrasında Hazal Kaya sert açıklamalarda bulundu.

Hazal Kaya’dan sert eleştiri

Camdaki Kız 3. Bölüm bekaret kontrolü sahnesi sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Hazal Kaya aynı sahnenin Adını Feriha Koydum dizisinde senaryo gereği olarak çekilmek istendiği ama bizzat kendi isteği ile sahneyi senaryodan çıkarttırdığını açıkladı. Açıklamalarında ‘benim için ağır bir tecrübeydi. Feriha’ya bekaret testi yapılıyordu. Bunun normalize edilmemesi için kendi isteğimle sahneyi senaryodan çıkarttırdı. Şeker hastalığım da o dönemlerde çıktı.’ Açıklaması yaptı.




Son Güncelleme: 23.04.2021 12:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TepkiSosyal Medya3. BölümBekaret TestiNalanKanal DCamdaki Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Netflix Türkiye Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler var? Netflix Mayısıs 2021 takvimi yayınlandı
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Hercai ne zaman final yapacak? ATV Hercai neden final yapıyor?
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Mucize Doktor Ali Vefa ile Nazlı evlenecek mi?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Züleyha ölecek mi, kazadan kurtulacak mı? Hilal Altınbilek diziden ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Camdaki Kız Nalan'ın bekaret testi sahnesine sosyal medyadan büyük tepki!
Emanet dizisi Zuhal kimdir? Hilal Yıldız'ın hayatı!
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Emily in Paris oyuncuları ve dizi konusu
Arka Sokaklar dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Köydeki eve elektrik aboneliği nasıl alınır? Köy evlerine elektrik aboneliği şartları
Bim 30 Nisan 2021 Cuma indirimli ürünleri
Camdaki Kız Sedat’ın hastalığı nedir, neden sürekli kaşınıyor?
Survivor acil durum konseyi İsmail Balaban mı, Merve Aydın mı diskalifiye olacak?
23 Nisan 2021 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya Cuma namazı saati
Akıcılığı nedeni ile tavsiye edilen 15 kitap
Çukur dizisi İsmet kimdir? Gerçek adı nedir? Çağla Özavcı hakkında bilgiler
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Hadise O Ses Türkiye’den ayrılıyor mu?
Kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir?
Saçımı satmak istiyorum, ne kadara satılır? Saç satın alan kuaförler
Grip aşısı kaç yaşından itibaren yapılır? Grip aşısı reçetesiz yapılır mı?
Oruç kefareti nedir, hangi durumlarda gerekir?
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
Survivor Çağrı elendi mi?
Hıdırellez bereket duası nedir, nasıl yapılır? Hıdırellezde nasıl dilek tutulur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.