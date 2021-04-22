Camdaki Kız Nalan neden korse takıyor? Camdaki Kız Nalan neden korse giyiyor?

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Hande Ataizi gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Camdaki Kız dizisi dün akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından uyarlanan dizi, oldukça dikkat çekti. Usta oyunculuklar ile yaşanan her şeyi seyirciye tam olarak aktarabilen, duygularını yansıtabilen bir dizi olan Camdaki Kız, beğenileri topladı. Peki bu dizideki Nalan neden sürekli korse takıyor?

Camdaki Kız Nalan neden korse takıyor?

Annesi Feride kızını kendisi yıkıyor ve iç çamaşırlarını bile kendisi giydiriyor. Nalan’ın annesi Feride çok vicdansız ve katı kuralları olan bir kadın. Dizinin bir kısmında Nalan geçmişi hatırlıyor ve ilk regl olduğu zamanı hatırlarken annesi Nalan’a korse giydirirken ‘ Bunu da giyeceksin. Her genç kıza bu yaşlarda başlar.Namusunla evlenene kadar bu giyilecek’ diyor. İzleyiciler kendilerince tahminlerde bulunuyor. Çoğu tahmin de Feride Hanım’ın önceden yaşadığı bazı olaylar sonucunda kızına böyle davrandığı şeklinde karşımıza çıkıyor.

Nalan neden korse giymek zorunda?

Annesi yaşadığı olaylardan sonra kızına böyle davranıyor olabilir. Çoğu tahmin bu yönde. Bazıları ise Feride’nin başka bir kızının daha olduğunu fakat tecavüz edilip öldürüldükten sonra bu hale geldiğini ve Nalan’ı da korumaya çalıştığını düşünüyor.

Camdaki Kız 2. bölüm :https://youtu.be/ziQLFjlgFs4