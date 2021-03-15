Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız eseri aynı isimle televizyon dizisine uyarlandı. Camdaki Kız dizisi yayınlanan fragmanı ile merakları üzerine çekti. Dizinin konusunda Nalan isimli güzel bir kızın mazisinde bilinmeyen sırlarını, aşk arayışını, Serdar ile yaptığı evliliği ve âşık olduğu Hayri ile anılarını anlatılır.

Camdaki Kız'ı canlandıran oyuncu kimdir, hangi dizilerde rol almıştır?

Camdaki Kız dizisindeki Nalan karakterine Burcu Biricik hayat verecek. Dizi Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayacak. En son Kırmızı Oda dizisine Boncuk karakteri ile misafir olan Burcu Biricik, Netflix orijinal dizisi Fatma'da başrol oynadı.

Biricik, 1989 yılının mayıs ayında Antalya'da dünyaya geldi. 2006'da Antalya'da yapılan güzellik müsabakalarında birinci oldu. Ege Üniversitesi'nde Arkeoloji bölümünü okuduktan sonra oyunculuk eğitimi için Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda çalışmalara başladı.

2006'da televizyonlara ilk defa Maçolar dizisi ile çıktı. Oyunculuk hayatında iki dizi sayesinde ülkede tanınan bir oyuncu oldu. Bunlardan birincisi Muhteşem Yüzyıl dizisindeki cariye rolü ve 2013'de TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisindeki Seda rolü ile oldu.

En son 2016'da başlayan ve 2 sezon süren Hayat Şarkısı isimli dizide Hülya Çamoğlu Cevher karakterine hayat verdi. Sonrasında ise Kuzgun isimli dizinin başrolünde bulundu ve büyük ilgi kazandı.