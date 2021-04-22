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Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören Camdaki Kız dizisine, Muzo karakterini canlandırmak üzere ünlü oyuncu Enis Arıkan dahil oldu. Enis Arıkan hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

22 Nisan 2021 Perşembe 23:11
Camdaki Kız Muzo kimdir? Gerçek adı nedir? Enis Arıkan hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Dizide Sedat karakterinin kardeşi olan Muzaffer karakterinin kimin oynayacağı çok merak edilirken karakteri ünlü oyuncu Enis Arıkan’ın canlandıracağı ortaya çıktı.

Camdaki Kız Muzaffer kim?

Dizide Koroğlu ailesinin küçük oğlu olan Muzaffer, zeki ve merhametli birisidir. Dizinin uyarlandığı kitapta Muzaffer karakterinden Kambur Muzo ifadesiyle bahsedilmektedir.

Enis Arıkan kimdir?

3 Ocak 1983 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro bölümünü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Performans bölümünü bitirmiştir.

1998 senesinde Aynalı Tahir dizisiyle ilk kez kameralar karşısına geçen Arıkan, daha sonrasında birçok başarılı yapımda yer almıştır. Arıkan, son olarak Jet Sosyete dizisinde oynamıştı.

Rol aldığı dizi ve filmler

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman)




Son Güncelleme: 22.04.2021 23:11
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