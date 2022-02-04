İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına vatandaşlardan sevgi çemberi!
Son Dakika
Samsun'da saldırıya uğrayan Atatürk anıtına...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...

Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizinin başrolünde Burcu Biricik yer alıyor. Dizinin Levent karakteri merak edildi. Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? Bu haberimizde Camdaki Kız Levent karakterini sizler için derledik. İşte detaylar...

04 Şubat 2022 Cuma 13:21
Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )
Takip Et:

Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini Tuğrul Tülek canlandırmaktadır. Levent ,Selin ile evlendikten sonra ailesinin şirketi çok kötü duruma düşer ve iflas eşiğine gelir. Levent için değişen bir şey yoktur.  Camdaki Kız Levent kimdir?

Tuğrul Tülek

Tuğrul Tülek Eylül 1976 tarihinde Bursa’da doğdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. Oyunculuk ve tiyatro eğitimini yurtdışında aldı. İlk oyunculuk deneyimini Merkür adlı tiyatro oyununda yaşadı.

Tuğrul Tülek, Avlu dizisinde başarılı bir oyun sergiledi. Sınıf adlı dizide Giray karakterini canlandırdı. 2015 senesinde ise Hatırla Gönül adlı dizide Ali karakterini canlandırmıştır.

20.Sadri Alışık Tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde Muzikal özel ödülünün sahibi oldu.

 



Son Güncelleme: 04.02.2022 13:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızCamdaki Kız LeventTuğrul TülekKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi
Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi
Masumlar Apartmanı Hangi Semtte Çekiliyor?
Masumlar Apartmanı Hangi Semtte Çekiliyor?
İzlenmesi gereken kaliteli yabancı diziler hangileridir?
İzlenmesi gereken kaliteli yabancı diziler hangileridir?
Ece Yaşar kimdir?
Ece Yaşar kimdir?
Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?
Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?
Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?
Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Popüler Haberler

Ozan Çobanoğlu kimdir? Nerelidir?
Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )
TJK 4 Şubat 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Klinik filmi konusu, oyuncuları ve incelemesi
Masumlar Apartmanı Hangi Semtte Çekiliyor?
İzlenmesi gereken kaliteli yabancı diziler hangileridir?
Botoks fiyatları ( Kadınların tavsiyesine göre)
20 lira ile işyeri açılabilecek yerler! En çok kazandıran iş yerleri hangileri ?
Kredi notu nasıl yükselir? Kredi notu ayda kaç puan yükseliyor?
Ece Yaşar kimdir?
Askeriyede Sivil Memur Nasıl Olunur? Şartları nelerdir ?
Ada Masalı dizisi final mi yapacak? Ada Masalı dizisinin 2. sezonu olacak mı?
Şekerbank hesabının bakiyesi nasıl sorgulanır?
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu
Berkay Tulumbacı kimdir? Berkay Tulumbacı kaç yaşında, nereli?
Fıtır sadakasını kimler vermelidir? Gayrimüslim hizmetçinin adına da verilmeli midir?
Nöbetçi Noter 5 Şubat 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 5 Şubat 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Netflix'te izlenen 10 popüler film hangileri ?
Emeklilere yüksek promosyon veren bankalar hangileri ?
Özel Hastanelerde muayene ücreti ne kadar? SGK anlaşmalı hastane ile farkı
Dizi oyuncuları haftalık ne kadar kazanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.