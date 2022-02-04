Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )

Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini Tuğrul Tülek canlandırmaktadır. Levent ,Selin ile evlendikten sonra ailesinin şirketi çok kötü duruma düşer ve iflas eşiğine gelir. Levent için değişen bir şey yoktur. Camdaki Kız Levent kimdir?
Tuğrul Tülek
Tuğrul Tülek Eylül 1976 tarihinde Bursa’da doğdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. Oyunculuk ve tiyatro eğitimini yurtdışında aldı. İlk oyunculuk deneyimini Merkür adlı tiyatro oyununda yaşadı.
20.Sadri Alışık Tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde Muzikal özel ödülünün sahibi oldu.
Son Güncelleme: 04.02.2022 13:21