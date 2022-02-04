Camdaki Kız Levent karakterini kim canlandırmaktadır? ( Tuğrul Tülek )

Camdaki Kız dizisinde Levent karakterini Tuğrul Tülek canlandırmaktadır. Levent ,Selin ile evlendikten sonra ailesinin şirketi çok kötü duruma düşer ve iflas eşiğine gelir. Levent için değişen bir şey yoktur. Camdaki Kız Levent kimdir?

Tuğrul Tülek

Tuğrul Tülek Eylül 1976 tarihinde Bursa’da doğdu. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamladı. Oyunculuk ve tiyatro eğitimini yurtdışında aldı. İlk oyunculuk deneyimini Merkür adlı tiyatro oyununda yaşadı.

Tuğrul Tülek, Avlu dizisinde başarılı bir oyun sergiledi. Sınıf adlı dizide Giray karakterini canlandırdı. 2015 senesinde ise Hatırla Gönül adlı dizide Ali karakterini canlandırmıştır.

20.Sadri Alışık Tiyatro ve sinema oyuncu ödüllerinde Muzikal özel ödülünün sahibi oldu.