Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız nerede çekildi? Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlama?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi seyirciyle buluşuyor. OGM Pictures yapımında gelen dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden büyük ilgi göremeye başladı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan yaşanmış bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yaparken senaryoyu Seda Altaylı yazdı.

Camdaki Kız dizisinin konu ne?

Nalan, güzelliği ve naifliği ile herkesin sevgisini kazanan genç bir kadındır. Ailesinin tek çocuğu olan Nalan, el üstünde büyümüş, zenginlik içinde hayatını sürdürmüş ve en iyi okullarda derece yapmıştır. Koroğlu şirketinde mimar olarak çalışmaya başlayan Nalan, aniden Sedat Koroğlu ile evlilik kararı alır.

Nalan ve Sedat geçmiş hayatlarında saklamaya çalıştıkları sırlardan kurtuldukları düşünürken kısa süre içinde hayatları kötüye gidecektir.

Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlama?

Camdaki Kız dizisi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlamadır. Camdaki Kız kitabında gerçek hayat hikayesi anlatılmaktadır. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşamların bulunduğu romanlarını okuyucuyla buluşturuyor. Bunlardan biri olan Camdaki Kız kitabı da hikayesi ile okurların beğenisini kazandı.

Camdaki Kız dizisi çekimleri nerede yapıldı?

Camdaki Kız dizisi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Cihangir ve Taksimde çekimleri yapıldı. Dizi setinin büyük bir bölümü Cihangir’de kiralanan apartmanda çekilecekken geriye kalan bölümü de Beyoğlu ve Tarlabaşı’nda gerçekleşecek.

Camdaki Kız oyuncuları kimler?

Nalan- Burcu Biricik

Gülcihan - Devrim Yakut

Sedat - Feyyaz Şerifoğlu

Döndü - Feri Baycu Güler

Toko - Hamza Yazıcı

Cana - Hande Ataizi

Feride - Nur Sürer

Adil- Şerif Erol

Selen- Selma Ergeç

Rafet - Tamet Levent

Hafize - Nihal Menzil

Levent- Tuğrul Tülek