Camdaki Kız kitaba göre gerçek hikayesi nedir, sonu nasıl bitiyor? Camdaki Kız kitap özeti

Yayınlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Camdaki Kız dizisi, Kanal D ekranlarında perşembe günleri izleyici ile buluşuyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanı da yeniden ilgi topluyor.

2005 yılında Türkiye’nin ilk psikiyatri merkezini kuran ve muayenehanesine gelen kişilerin hikayelerini belirli bir kurgu içine alarak kitaplarında yazmaya başlayan Budayıcıoğlu, Camdaki Kız adlı romanını bu şekilde kaleme almıştır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi de bu romandan esinlenerek oluşmuştur.

Camdaki Kız’ın önemi

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek oluşturduğu bir romandır. Budayıcıoğlu, yaşanmış bir hayat hikayesini etkileyici bir kurguya dönüştürmüştür. Camdaki Kız romanı, lüks içinde yaşayan, kaderi kötü yazılmış Nalan ile kenar mahalle çocuğu olan Hayri’nin aşk hikayesi üzerine kurulmuştur.

Romanın konusu

Nalan bir gün istemeyerek de olsa psikiyatri kliniğine getirilir ve zamanla yaşadığı olayları anlatmaya başlar. Nalan’nın psikiyatriye gelmesine asıl sebep olan ise sevgilisi Hayri ile arasında geçenlerdir.

Nalan; evli olduğu halde Hayri ile aşk yaşayan, psikiyatri desteği alan ve asıl olayların anlatıcısı olan kişidir.

Hayri; evli ve 3 çocuk babasıdır. Türkan ile evli olmasına rağmen Nalan ile sevgili olup aşk yaşamaktadır.

Sedat; Nalan’ın eşidir.

Peki kitabın sonu nasıl bitiyor?

Kitabın özeti

Nalan erken yaşlarından itibaren zengin bir hayat sürmüş ve sonrasında da yine varlıklı bir adamla hayatını birleştirmiştir. Bir gün sevgilisi Hayri onu psikiyatriye götürür. Hayri sonunda Nalan’a hayatında biri olduğunu itiraf eder. Bunu öğrenen Nalan artık tamamen farklı bir gözle hayata bakmaya başlar. İntihar etmek istediğini dile getiren Nalan, gittiği klinikte başından geçenleri anlatmaya başlar.

İç mimar olan Nalan, çalıştığı şirketin oğlu olan Sedat ile evlenir. Ancak Nalan hiçbir zaman Sedattan beklediği ilgi ve sevgiyi görememiştir. Sedat için her şey lüks bir yaşam ve kumardan ibarettir. Nalan hamilelik döneminde bebeğini kaybetmesiyle depresyona girer. Korumalığını ve şoförlüğünü yapan şirket çalışanı Hayri ise Nalan’a ilgi duymaya başlar. Nalan’ın bu halinden yararlanarak onu etkilemeyi başarır.

Hayri evli ve 3 çocuk babasıdır. Eşi Türkan, Nalan’ı kısa sürede kabullenir. Ancak Nalan, çocuklar için Hayri’nin boşanmasını istemez. Bir gün Hayri evlerinin bahçesinde bıçaklanarak hayatını kaybeder. Bu ölümle birlikte hem Nalan hem de Hayri’nin ailesi perişan olur. Doktorun yardımıyla Nalan eski haline dönmeye çalışsa da pek başaramaz.

Son olarak gittiği resim atölyesinde hocasının, daha önce hiç görmediği babası olduğunu öğrenir. Babası Nalan’dan özür dileyerek tüm değerli eserlerini ona bırakıp gider. Bu olayın ardından Nalan acılarına son vererek yeni bir hayat kurar.