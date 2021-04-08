Camdaki Kız izlendi mi, dizi tutar mı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından sosyal medyada birçok kişi dizi hakkında konuştu. Heyecanla beklenen dizinin kadrosunda başarılı isimler yer almaktadır.

Dizinin yapımı OGM Pictures yapım şirketine aittir. Yönetmen Nadim Güç olurken, dizi Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanmıştır. Başrolde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır.

Kadroda Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek gibi oyuncular bulunmaktadır. Dram türünde olan dizinin oldukça beğenileceği tahmin edilmektedir.

Dizi tutar mı?

Başarılı kadrosu ve dram türünde olması sebebiyle dizinin tutacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’de dram türü oldukça sevilmektedir. Biricik ve Şerifoğlu’nun Kırmızı Oda dizisinde yakaladıkları uyumun burada da devam edeceği düşünülmektedir.