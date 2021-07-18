Camdaki Kız Hayri kim oldu? Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu!

Camdaki Kız dizisi Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor. Dizide Hayri karakterini canlandıracak kişi merak edilmektedir. Sezon finalindeki görüntüler dikkatlice takip edildi. Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu. Camdaki Kız Hayri kimdir?

Camdaki Kız Hayri karakteri

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi Akın Akınözü’nün olacağı iddia edildi. Dizinin takipçileri bu habere oldukça sevindi. Başarılı oyunculu ilerleyen günlerde dizinin oyuncu kadrosuna katılacak. Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.Kısa sürede başarılı oyuncunun resmi olarak açıklanması bekleniyor.