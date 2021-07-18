İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep telefonu artık parmaklarla şarj edilecek..
Son Dakika
İnsan teri enerjiye dönüştürüldü! Cep...

Camdaki Kız Hayri kim oldu? Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu!

Camdaki Kız dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Camdaki Kız Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biridir. Camdaki Kız dizisinin Hayri karakterini canlandıracak kişi merak edilmektedir. Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu! Camdaki Kız Hayri karakterini kim canlandıracak? Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinin Hayri karakteri hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi...

18 Temmuz 2021 Pazar 16:20
Camdaki Kız Hayri kim oldu? Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu!
Takip Et:

Camdaki Kız dizisi Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor. Dizide Hayri karakterini canlandıracak kişi merak edilmektedir. Sezon finalindeki görüntüler dikkatlice takip edildi. Hayri karakterini canlandıracak kişi belli oldu. Camdaki Kız Hayri kimdir?

Camdaki Kız Hayri karakteri

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterini canlandıracak kişi Akın Akınözü’nün olacağı iddia edildi. Dizinin takipçileri bu habere oldukça sevindi.  Başarılı oyunculu ilerleyen günlerde dizinin oyuncu kadrosuna katılacak. Bu konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.Kısa sürede başarılı oyuncunun resmi olarak açıklanması bekleniyor.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Camdaki KızCamdaki Kız Hayri Karakteri Kim?Camdaki Kız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Sonsuza Dek Nedime filmi konusu ve oyuncuları
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Seksenler neden yok, neden yayınlanmıyor? Seksenler yeni bölüm ne zaman?
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları
Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, oyuncuları kimler? Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Gülben Ergen’in Seda Sayan’la paylaştığı makyajsız fotoğraflar olay oldu!
Kripto para dünyasında bilinmesi gereken önemli terimler
PSV Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?
Almanya işçi alımı 2021 başvuruları nasıl yapılacak?
2021-2022 Özel okul devlet teşvikleri başvuruları
Koronavirüs salgınından korunmak için dışarıdan eve geldiğinizde nasıl yemizlik yapılmalı?
28 Haziran 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
BMW X1 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? 2021 BMW X1 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Mpax Coin battı mı? Mpax Coin ne oldu?
BİLSEM 2021 kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? BİLSEM eğitim kaçıncı sınıfa kadar devam eder?
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
Daha İyi Bir Yarın filmi konusu ve oyuncuları
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.