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Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan Camdaki Kız kitabı merak edilmeye başlandı. Dizi hayranları, Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor? başlıkları araştırılıyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:45
Camdaki Kız gerçek hikayesi nedir? Camdaki Kız kitaba göre sonu nasıl bitiyor?
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Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanan Camdaki Kız’ın gerçek hikayesi son günlerde merak ediliyor. Kitabı okuyan veya okumak isteyen pek çok kişi dizi ve kitap arasında ki bağlantıyı araştırırken aynı zamanda kitabın sonunun nasıl bittiği de merak ediliyor.

2005 yılında Türkiye’nin ilk psikiyatri merkezini kurarak insanlara yardım etmeye başlayan ve danışmanlarını kurgulayarak kitap haline getiren Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek bir öyküden alınarak yazdığı Camdaki Kız dizisinin aslında Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilham kaynağı olduğu belirlenmiştir.

Camdaki Kız konusu

Gerçek bir hikayeden esinlenerek oluşturulan Camdaki Kız eseri Kanal D ekranları için düzenlenerek ekranlara getirilmektedir. Dizinin kaderi baştan yazılan zengin aile çocuğu Nalan’ın fakir olan Hayri’ye olan aşkları ve yaşadıkları anlatılmaktadır.

Nalan zorla getirildiği psikiyatride başından geçenleri anlatacaktır. Ancak onun psikiyatriye gitme sebebi Hayri’den başkası değildir.

Nalan evliyle Hayri’ye aşık olur. Hayri’de evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Nalan’ın eşi Sedat ise çaresiz bir erkektir.

Camdaki Kız kitap özeti nedir? Camdaki Kız nasıl bitiyor?

Nalan çocuklu yaşlarından itibaren zengin bir hayat yaşamaktadır. Kendileri gibi zengin olan bir aileye gelin giden Nalan sevgilisi Hayri tarafından zorla priskiyatriye götürülür. Hayri hayatında biri olduğunu söyler ve Nalan’ın hayatı tamamı ile değişir. Psikiyatriye hayatını anlatmaya başlayan Nalan’ın olayları gelirir.

İç mimarlık eğitimi alan Nalan çalıştığı firmanın sahibinin oğlu Sedat ile evlenir. Sedat çok ilgisizdir. Hayatı kumar ve lüksten ibaret olan Sedat Nalan’ın çocuğunu düşürdükten sonra girdiği depresyonu ve bunalımı bile fark etmez. Sedat’ın koruma ve şoförlüğünü yapan Hayri Nalan’a aşık olmaya başlar. Sevgiye aç olan Nalan ise Hayri’nin ilgisine karşılıksız kalmaz.

Evli ve 3 çocuk babası olan Hayri’nin karısı Türkan Nalan’ı kabul eder. Nalan’da çocukları için Hayri’nin Türkan’dan boşanmasını istemez. Hayri bir gün evlerinin bahçesinde öldürülür. Hayri’nin ölümü sonrasında Nalan ve ailesini harap eder. Nalan eski hayatına dönmek istese de bunda başarılı olamaz.

Kafasını toplamak için resim atölyesine katılan Nalan hocasının aslında babası olduğunu öğrenir. Babası, Nalan’dan özür dileyerek tüm eserlerini ona bırakır. Yaşanan olaylar sonucunda Nalan yeni bir hayata başlar ve acılarından kurtulur.

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 19:45
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