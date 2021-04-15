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Camdaki Kız dizisinin sonunda neler oluyor? Camdaki Kız kitap özeti

Kanal D ekranlarının yeni dizisi ‘Camdaki Kız’ birinci bölümün yayınlanmasının ardından binlerce kişiyi ekrana kitledi. Dizinin gerçek hayat hikayesi olması ile birlikte izleyiciler dizinin sonunda ne olacağını merak ediyor. İşte Camdaki Kız dizisinin kitap özeti haberimizde

15 Nisan 2021 Perşembe 21:47
Camdaki Kız dizisinin sonunda neler oluyor? Camdaki Kız kitap özeti
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Kanal D ekranlarının yeni gözde dizisi Camdaki Kız, birinci bölümün yayınlanmasının ardından birçok izleyiciyi ekrana kitlemeyi başardı. Gerçek hayat hikayesi ile gündemden düşmeyen dizinin başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisi büyük beğeni toplarken dizinin sonunda ne olacağı merak ediliyor.

Camdaki Kız kitap özeti

Camdaki Kız kitabında yer alan Nalan, küçük yaşlardan itibaren bakıcı ile büyüyen ve lüks hayata sahip olan Nalan, babası Validir. Köklü ve zengin bir aileye sahip olan Nalan hayatı boyunca başarılı olur ve en iyi okullarda okur.  Kitapta Hayri isimli biri mevcuttur. Dizide henüz Hayri karakteri yoktur. Birlikte yaşadığı Hayri ve Nalan erkek arkadaşı tarafından psikiyatriste götürür. Hayri Nalan’a sevgilisi olduğunu söyler. Nalan ise bunu kabul edemez ve intihara kalkışır. Hayatını psikiyatriste anlatan Nalan, Hayri’ye olan aşkını anlatır.

Nalan iç mimar olarak görev yapar ve şirketinde çalışan iş adamının oğlu Sedat ile evlenir. Sedat’ın annesi ve babası Nalan’ı ne kadar çok sevse de kocası Sedat’tan istediği ilgiyi ve alakayı göremez. Kitapta Sedat son model arabalar, lüks mekanlar, kumar oynarken hamile eşini bırakır.  Nalan ise hamileliği sırasında bebeğini kaybeder ve aynı zamanda annesi ve babasını da kaybeder.

Kayınpederin desteği ile toparlanır ve işe geri döner. Hayri ise şirkette korumalığını yapması için için işe girer. Hayri Nalan’ın yanına geçerken Nalan’ı hala sever. Nalan’ın sevgiye aç olduğunu bilerek fırsattan istifade Hayri Nalan’a yaklaşır. Nalan ise Hayri’den etkilenir. Nalan evliyken böyle bir ilişkinin olmasını uygun bulmaz ve kocasından boşanır. 7 yıl sürecek bir aşka başlayan Nalan, Hayri ile birlikte yaşar.

Bu sırada Hayri’de başka biri ile evli ve 3 çocuk babasıdır. Hayri’nin karısı Türkan ise kuma hayatına alışkın olduğu için Nalan’ı kabullenir. Nalan ise Hayri’nin çocukları babasız kalmasın diye boşansın istemez.  Hayri karısını ve çocuklarını Nalan ile tanıştırır. Türkan Nalan’ı çok sever. Türkan’a göre Nalan, görgülü, saygılı, terbiyelidir. Bu yüzden Türkan Nalan’ı çok sever. Fakir, cahil bir köylü olan Hayri ise Nalan’a ömrü boyunca görmediği sevgiyi şefkati verir.

Hayri Nalan ve karısı ile hayatına devam ederken bir gün meyhanede Laz bir kıza âşık olur. Laz kızı ise zengin bir iş adamının sevgilisidir.  Laz kızı zamanında öz babası tarafından tecavüze uğrar ve her seferinde aile tarafından dışlanır.  Laz kızı Hayri’den evlenme teklifi alır ve tüm ümidini Hayri’ye bağlar. Hayri ise resmi nikahlı ve evlidir. Ayrıca Hayri eşi Türkan’dan ayrılmak istemez. Laz kızı Hayri’yi sürekli tehdit ederken Hayri işin içinden çıkamaz. Bir gün Laz kızı tarafından bıçaklanarak öldürülen Hayri hem ailesi hem de Nalan tarafından perişan olur.  Nalan bu depresif hayatından doktoru tarafından kurtulmaya çalışırken gittiği resim atölyesinde ki hocası hiç görmediği babası olduğunu öğrenir.

Babası Nalan’dan özür diler ve kıymetli eserlerini kızına bırakır. Nalan ise yaşananlara dayanamaz ve hayatına yeni bir perde açarak devam eder.

 



Son Güncelleme: 15.04.2021 21:47
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Anahtar Kelimeler:
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