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Camdaki Kız dizisinin sezon finali ne zaman?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız'ın ne zaman sezon finaline gideceği merak edilmeye başlandı. Ekranların sevilerek izlenilen ve başrollerinde Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun rol aldığı Camdaki Kız'ın sezon finali merak konusu oldu. Camdaki Kız ne zaman sezon finaline gidecek? Camdaki Kız dizisinin 2. sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:26
Camdaki Kız dizisinin sezon finali ne zaman?
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Kanal D’de Perşembe günleri ekranlarda olan Camdaki Kız dizisinin sezon finalini hangi tarihte olacağı ve yeni sezonun hangi tarihte başlayacağı merak edilmeye başlandı. Başrolünde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun rol aldığı Camdaki Kız dizisinin sezon finali Haziran’ın ikinci haftasında olacak.

Camdaki Kız dizisi sezon finali ne zaman?

İlk bölüm itibariyle epey bir izlenme sayısına ulaşan ve reyting oranıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Camdaki Kız dizisi seyircilerin gönlünde taht kurmuş durumda. Kanal D, Camdaki Kız dizisi ile halinden oldukça memnun. Camdaki kız 8 oranında olan total reytingiyle bu sezonun en iyi çıkışı yakalayan dizilerden birisi. Perşembe günleri ekranlara yer alan Camdaki Kız 9. Bölümüyle sezon finaline gidecek. Camdaki Kız’ın sezon finali 10 Haziran Perşembe günü ekranlarda olacak.

Camdaki kız dizisi 17 Haziran’da var mı yok mu?

Camdaki Kız dizisinin 10 Haziran Perşembe günü sezon finaline gitmesini ardından çoğu kişi 17 Haziran Perşembe günü dizinin ekranlarda yer alıp almayacağını merak etmeye başladı. 10 Haziran Perşembe günü ekranlarda yerini alacak olan sezon finalini izleyemeyecek olan kişiler 17 Haziran günü tekrar bölümünün olup olmayacağını araştırmaya başlamış durumda. Camdaki Kız dizisi 10 Haziran Perşembe günü sezon finali yapmasından dolayı 17 Haziran Perşembe günü ekranlarda yer almayacak.

Camdaki kız dizisinin yaz tatili ne kadar sürecek?

Dizilerin çoğunluğu Haziran ya da Temmuz ayları içerisinde yat tatiline gidiyor ve oyuncular tatile çıkıyor. Ağustos ayı içerisinde tekrardan toplanmaya başlayan oyuncular çekimler için yeniden bir araya geliyor ve Eylül ayında ekranlarda yerini alacak olan yeni sezonun hazırlıklarına başlıyor. Camdaki Kız 10 Haziran gününde sezon finaline gitmesini ardından hemen hemen 10 Ağustos tarihine kadar 2 ay boyunca ekranlarda yer almayacak. Ağustos ayı içerisinde sette görünmeye başlayacak olan oyuncular dizinin ikinci sezonu için çalışmalara başlayacak ve yeni sezonda oyuncuların katılmasıyla beraber Camdaki Kız 2. sezonun hazırlıklarına başlanacak.

Camdaki kız dizisi 2. sezon ne zaman başlayacak?

Gülseren Buğdaycıoğlu’na ait olan romandan uyarlanan Camdaki Kız dizisi Ağustos ayı içerisinde başlayan yeni sezon hazırlıkları sonrasında Eylül 2021 tarihinde sezona başlayacak. Kesin olarak bir tarih netleşmese de Eylül ayının ilk haftalarında okulların açılması ile beraber dizilerin yeni sezonunun da ekranlarda yavaştan yer alması bekleniyor. Alınan bilgilere göre 9 Eylül 2021 Perşembe günü Camdaki Kız 2. Sezonuna başlayacak ve 10. Bölümle ekranlarda yerini almaya devam edecek.


Son Güncelleme: 12.01.2022 11:26
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Kanal DCamdaki KızSezon FinaliIkinci Sezon
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