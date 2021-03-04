Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin konusu ne?

Gülseren Budaycıoğlu’nun kitaplarından uyarlama olan Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir ve İstanbullu Gelin dizileri çokça beğeni toplamış ve reyting sıralarında her zaman üstlerde yer almışlardır. Halkımız bu hikayeleri çok sevince yeni hikayelerden oluşan dizilerinde çekilmesi gecikmiyor. Yine bir Budayıcıoğlu uyarlaması olan Camdaki Kız dizisi izleyiciler tarafından merakla beklenmekte. Özellikle oyuncu kadrosunun ne olacağı çokça araştırılmaktaydı. OGM Pictures’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda dizinin oyuncu kadrosu açıklandı.

Camdaki Kız konusu

Lüks bir yaşam ile büyümüş iç mimar olan Nalan karakterinin ve zorluklar içerisinden gelen elektrikçi Hayri karakterinin aşkını anlatacak olan dizi diğer hikayelerde olduğu gibi Budayıcıoğlu’nun terapisini yaptığı bir çiftin gerçek hikayesinden uyarlanmıştır. Camdaki Kız dizisi OGM Pictures ile çekimlerini sürdürecektir.

Camdaki Kız oyuncu kadrosu

Prömiyer tarihi henüz açıklanmayan dizinin hakları Kanal D tarafından satın alındı. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde: Burcu Biricik, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek.

Ayrıca kitapta baş karakter olarak geçen Nalan karakteri Kırmızı Oda dizisinde Nazlı ismiyle izleyicinin karşısına geçmişti. Nazlı karakteri güzel oyuncu Pınar Deniz tarafından oynanıyor.