Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin çekildiği yerler oldukça merak edildi.

Camdaki Kız dizisinin hikâyesi gerçek mi?

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanmıştır. Gerçek bir hayat hikâyesidir. Budayıcıoğlu romanlarında hastalarının hikâyelerine yer veriyor. Dizide, geçmişte yaşanan şeylerin hayatımızda bıraktığı izler üzerinde duruluyor.

Nalan, sıcakkanlı ve sevecen genç bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olduğu için bir dediği iki edilmemiş, en iyi okullarda okumuştur. Türkiye’nin en büyük oteller zincirinde mimarlık yaparken Sedat Koroğlu ile evlilik aşamasındadır. Nalan ve Sedat, geçmişin kirlerini bir kenara bırakıp bu yolda el ele yürümek isteseler de; gerçekler peşlerini bırakmaz.