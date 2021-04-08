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Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama?

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisi merakla bekleniyor. Dizinin konusu ne? Gerçek bir hikaye mi? Haberimizde ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi hakkında detaylara yer verilmiştir.

08 Nisan 2021 Perşembe 20:53
Camdaki Kız dizisinin gerçek hikayesi ne, hangi kitaptan uyarlama?
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Kanal D ekranlarının yeni dizisi Camdaki Kız, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin çekildiği yerler oldukça merak edildi.

Camdaki Kız dizisinin hikâyesi gerçek mi?

Dizi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanmıştır. Gerçek bir hayat hikâyesidir. Budayıcıoğlu romanlarında hastalarının hikâyelerine yer veriyor. Dizide, geçmişte yaşanan şeylerin hayatımızda bıraktığı izler üzerinde duruluyor.

Nalan, sıcakkanlı ve sevecen genç bir kadındır. Ailenin tek çocuğu olduğu için bir dediği iki edilmemiş, en iyi okullarda okumuştur. Türkiye’nin en büyük oteller zincirinde mimarlık yaparken Sedat Koroğlu ile evlilik aşamasındadır. Nalan ve Sedat, geçmişin kirlerini bir kenara bırakıp bu yolda el ele yürümek isteseler de; gerçekler peşlerini bırakmaz.



Son Güncelleme: 08.04.2021 20:53
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Anahtar Kelimeler:
Gülseren BudayıcıoğluCamdaki Kız
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