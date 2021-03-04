Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?

Camdaki Kız dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanırken, dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı da merak konusu oldu. Ekranların yeni dizisi Camdaki Kız, milyonlarca vatandaşımız tarafından merak ediliyor. İzleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Camdaki Kız çekimleri İstanbul’da devam ediyor. İzleyiciler Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiğini merak ediyor. Camdaki Kız İstanbul’da nerede çekiliyor sorusunun yanıtları aranıyor. Bu haberimizde Camdaki Kız dizisinin nerede çekildiğini açıklayacağız.

Camdaki Kız Çekimleri Nerede Yapılıyor?

Çekimlerine başlanılan Camdaki Kız dizisi, OGM Pictures yapım şirketi tarafından yapımcılığı üstlenildi. Dizinin başrollerinde Devrim Yakut, Nur Sürer, Tamer Levent, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik rol alıyor.

Camdaki Kız dizisinin çekimlerine İstanbul’da başlandı. Set merkezi Cihangir semtinde kuruldu. Burada bir apartman kiralandı. Ayrıca Tarlabaşı ve Beyoğlu’nda da çekimler yapılacak. Bu dizide Nalan’ın başından geçen olaylar silsilesini hep birlikte ekranlardan izleyeceğiz. Dizi Masumlar Apartmanı dizisini andırıyor. Nalan dizide başından geçen olayları bir psikiyatriste açıklayacak. Camdaki Kız dizisinin çekimlerine 3 Mart 2021 tarihinde başlandı.