Camdaki Kız dizisine büyük tepki! ‘Bekaret kontrolü’ Türkiye’yi ayağa kaldırdı!

Ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak dizi haline getirilen Camdaki Kız, Kanal D ekranlarında perşembe akşamı yayınlanmaya devam ediyor. Henüz 3.bölümü yayınlanan dizide son bölümde gerçekleşen ‘bekaret kontrolü’ izleyiciler tarafından büyük tepki çekti. Nalan karakterine can veren Burcu Biricik, dizide annesi tarafından zorla jinekoloğa götürüldü ve bekaret testi yaptırdı. İzleyiciler bu durumu hoş karşılamadı ve sert bir dille sosyal medyada yorum yaptı.





Sosyal medyada paylaşılan tepkilerden bazıları şu şekilde;

“Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu bu sahneyi onayladı mı? Şu sahnenin birçok kadına yapacağı psikolojik şiddetten haberi gerçekten mi yok?”

“Lütfen artık biri Gülseren Budayıcıoğlu'nu dizi sektöründen çeksin… Her danışanının hayat öyküsünü bu şekilde ekranlara taşıması, yorumları görmeleri bunları yaşayanların travmalarının tetiklenme sebebi…”

Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanan diziler televizyon ekranlarında haftanın dört günü yer almaya devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizileri farklı günlerde farklı kanallarda yer alırken diziler gerçek hayat hikayesi olması sebebiyle birçok kişi tarafından dikkatle izleniyor. Olumsuz önek olabilecek senaryoların gerçekleşmesiyle dizi izleyicileri tepkilerini sert şekilde göstermeye devam ediyor.

Öte yandan izleyiciler Psikiyatrist Budayıcığlu’nun hastalarının özel hayatını dizi haline getirilmesi için izin alınıp alınmadığını merak ediyor.