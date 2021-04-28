Camdaki Kız dizisindeki tepkilere neden olan sahneye RTÜK'ten ceza

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve son bölümündeki sahneleri yüzünden büyük tepkilere neden olan Camdaki Kız dizisi ile ilgili RTÜK toplantısından karar çıktı.

Yapılan toplantıda "Camdaki Kız" dizisiyle ilgili hazırlanan raporları değerlendirmeye alan RTÜK üyeleri, dizide yer alan bazı sahnelerde millî, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil etmesi; toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden görüntülerin bulunduğunu belirtti.

Bekaret sahnesine ve şiddet unsurlarına para cezası verildi

Dizide "Nalan" karakteri annesinin baskı ve kontrol altında tuttuğu, devamlı olarak psikolojik şiddete ve fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelerin olduğu belirtildi. RTÜK, diğer sahnelerde de annesinin "Nalan" karakterine küçüklüğünden beri bekaret korsesi olarak bilinen bir kıyafetin baskı yoluyla giydirilmesi, bu sebeple "Nalan"ın gün içinde tuvalete dahi gidememesi psikolojik şiddet, dövüldüğü sahnelerin ise fiziksel şiddetin tespit edildiği belirtildi.

Aynı zamanda diğer bir karakter "Sedat"ın evlilik yolunda olmasına rağmen evli bir kadınla olan iliskisi anlatıldığı sahnelerin Türk toplumu aykırı bir model olduğunu belirleyen Üst Kurul, Kanal D kanalına 6112sayılı Kanunda yer alan yayınlar "manevî değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz." ve "kadına baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinden idari para cezası verdi.