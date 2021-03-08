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Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Ülkemizin önde gelen kanallarından olan Kanal D'de iddialı ve yayınlandığı gün reytingleri alt üst edecek bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Günümüzün ünlü ve popüler yazarlarından olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanından uyarlanan yapım Kanal D seyircisiyle buluşmak üzere.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:41
Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
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Gülseren Budayıcığlu romanlarından uyarlanan diziler son yıllarda odukça popüler olmaya ve izleyici tarafından ilgiyle takip edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Star ekranlarında yayımlanan İstanbullu Gelin, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı yapımları oldukça büyük bütçeli yapımlar olarak karşımıza çıktı. Bu diziler oldukça beğenildi ve uzun soluklu devam etti ediyor. 

Bu yapımlara şimdi bir yenisi daha katılmak üzere. Gelen sok kulis bilgilerine göre başrollerde Burcu Biricik ve  Feyyaz Şerifoğlu'nun oynacağı dizinin yapımcılığını  başarılı işlere imza atan ve adından sıkça söz ettirmeye başlayan OGM Pictures adlı yapım şirketi üstlenmiş durumda.

Dizinin henüz çekimlerine başlanmasa da senaryo okumaları devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosu şekilenmeye başladı. Feyyaz Şerifoğlu (Camdaki Kız Hayri), Burcu Biricik (Camdaki Kız Nalan), Selma Ergeç,  Hande Ataizi, Devrim Yakut, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hamza Yazıcı, Enis Arıkan ve Nihal Menzil gibi oynadıkları dizi ve filmlerde başarılı işler çıkaran oyuncular olacak.

Dizinin muhtevası nedir?

Zengin bir aile içerisinde yetişmiş iç mimar olan Nalan ile fakir bir aileden gelen elektrikçi Hayri’nin gerçek hikayesi ekranlarda olacak. Nalan zengin fakat küçüklüğü baskılı bir şekilde geçmiştir. İkili arasındaki aşk izleyici üzerinde çok büyük etki yaratacağa benzilyor. 

Dizi ile ilgili son dakika gelişmeleri ve diziye katılan oyuncular oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

 

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:41
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Camdaki KızKanal D
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