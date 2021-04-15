Camdaki Kız dizisi oyuncu isimleri ve karakter listesi

Camdaki Kız Kanal D’de yayınlanmaya başladı. Dizi ,Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlandı. Gerçek bir aşk hikayesini konu almaktadır. Dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstlenmektedir.

Dizi bizlere Neden aşık oluruz? Kime aşık oluruz? gibi soruları sorduracak. İzleyiciler , bir iç hesaplaşmaya gidecek. Dizide ,Nalan sıcakkanlığı ile tüm sevgiyi kazanmıştır. Ailesinin tek çocuğu olduğundan dolayı çok büyük titizlikle büyütülmüştür. Varlıklı bir hayat sürmüş ve çok iyi bir okuldan mezun olmuştur. En büyük oteller zinciri Koroğlu’nda çalışmaya başlamıştır. Koroğlu ailesinin oğlu Sedat ile bir anda evlenmektedir. Dizide ikilinin hayatı anlatılacak.

Dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yapmaktadır. Senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu üstlenmiştir. Dizinin başrolünde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu yer almaktadır. Camdaki Kız dizisinin oyuncuları kimlerdir?

Dizinin oyuncuları

Burcu Biricik

Feyyaz Şerifoğlu

Hamza Yazıcı

Devrim Yakut

Feri Baycu Güler

Hande Ataizi

Merve Polat

Nihal Menzil

Nur Sürer

Selma Ergeç

Şerif Erol

Tamer Levent

Tuğrul Tülek

Burcu Biricik kimdir?

Burcu Biricik 4 Mayısıs 1989 tarihinde Antalya Elmalı’da doğdu. Üniversite eğitimini İzmir Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde tamamladı. Üniversite zamanlarında Bonova Belediyesi’nin Şehir Tiyatrosu’nda çalıştı. 2006 senesinde Antalya’da düzenlenen güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir.

Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik de yapmıştır. 2015 senesinde reklamcı Emre Yetkin ile nişanlanmış ve 30 Temmuz 2016 tarihinde de evlenmiştir.

Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Boncuk karakterini canlandırmıştır. Güzel oyuncu 1,70 boyunda ve 53 kilodur.

Feyyaz şerifoğlu kimdir?

Feyyaz Şerifoğlu 1991 senesinde Rize’de doğmuştur. O ses Türkiye yarışmasında söylediği şarkıyla dikkatleri çekmiştir. Kırmızı Oda dizisinde Can karakteri ile tüm dikkatleri toplamıştır. Tekirdağ Çorlu’da Tekstil Mühendisliği’ni bitirmiştir.

Ayrıca Ajda Pekkan’ın vokalistliğini de yapmıştır. ‘’Gidene’’ isimli ilk single’ı Youtube2da 1 milyondan fazla izlenmiştir.