Camdaki Kız dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Camdaki Kız dizisi oyuncuları ve konusu

Oynadığı dizi ve filmlerde adından söz ettirmeyi başaran Burcu Biricik dizi piyasasında ses getirecek yeni dizi olan Camdaki Kız dizisi ile girmeye hazırlanıyor.

En son Kırmızı Oda dizisinde rol alan ve buradaki oyunculuğu ile büyük bir beğeni toplayan Burcu Biricik Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyaralanacak dizide başrol oynayacak. Oyuncu kadrorsu ile ses getirecek olan dizinin başlama tarihi henüz netleşmedi.

Dizi Kanal D' de yayınalanarak izleyici ile buluşacak. Burcu Biricik dizi okumalarına başlamış durumda. Dizi ile ilgili son dakika gelişmelerini sitemizde siz değerli takipçilerimize anlık ulaştırmaya çalışacağız.

Burcu Biricik Bana Masal Anlatma filmindeki rolü ile büyük çıkış yapmış ve adından söz ettirmeye başlamıştı.

Her geçen gün yeni yapılan dizilerle dünayda söz sahibi olan Türkiye dizi ihracına da başlamış durumda. Yapılan diziler yurtdışında da büyük bir ilgi ile takip ediliyor.