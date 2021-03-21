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Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!

Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü ne zaman? Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? Herkes yeni dizi olan Camdaki Kız dizisinin ne zaman yayın hayatına başlayacağını merakla araştırıyor.

21 Mart 2021 Pazar 22:16
Camdaki Kız dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Camdaki Kız 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
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Kanal D ekranlarının heyecanla beklenen Camdaki Kız adlı dizisinin ekranlarda yer alacağı tarih açıklandı.

OGM Pictures tarafından yapımcılığı üstlenilen, yönetmen koltuğunda Nadim Güç’ün yer aldığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu’nun kaleme aldığı, başrol oyuncularının Burcu Biricik ve Feyyaz Şeriflioğlu’nun olduğu Camdaki Kız adlı yeni dizi Perşembe akşamları izleyicilerle buluşacak.

Camdaki Kız dizisinin ilk bölümü 1 Nisan Perşembe saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmayı bekliyor.



Son Güncelleme: 21.03.2021 22:16
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