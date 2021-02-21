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Camdaki Kız dizisi Nalan karakterini kim canlandıracak?

Gülseren Budaycıoğlu'nun eserinden uyarlanacak olan Camdaki Kız dizisi yakında Kanal D ekranlarında yayınlacak.

21 Şubat 2021 Pazar 02:02
Camdaki Kız dizisi Nalan karakterini kim canlandıracak?
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Gülseren Budaycıoğlu’nun romanından uyarlanacak olan Camdaki Kız yakında Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşacak. Dizi OGM Pictures tarafından yapılacak. Yönetmenliğini Nadim Güç üstlenirken dizi Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından esinlenilecek.

Dizinin başrolü olan Nalan’ı ise en son Kırmızı Oda’da Boncuk rolü ile gördüğümüz Burcu Biricik canlandıracak.

Camdaki Kız/Nalan

Başrol karakter olan Nalan, eğitimli ve zarif bir kadındır. Nalan’ın annesi ergenlik döneminde akrabaları tarafından tacize ve tecavüze uğramıştır. Ardından istenilmeyen bebek olan Nalan’ı doğururken ölmüştür. Nalan’ı anneannesi ve dedesi büyütmüştür ve Nalan onları anne baba gibi benimsemiştir. Üniversiteyi bitiren Nalan iç mimar olmuştur. Çalıştığı yerdeki patronu Sedat ile evlenmiş ve ailede görmediği sevgiyi onda bulmaya çalışmıştır. Lakin Nalan hiç mutlu olamamıştır. Bir gün yolu şoförü olan Hayri ile kesişir. Hikaye burada başlar.

Nalan karakterini ekranların sevilen oyuncusu Burcu Biricik canlandıracak.

Burcu Biricik

4 Mayısıs 1989 Antalya doğumlu olan Burcu Biricik Türkiye’nin başarılı oyuncularından biridir. Biricik, 2006 senesinde Antalya ilimizde düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasına katılmış ve burada Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir. Burcu Biricik lise döneminde iken oyuncu olmaya karar vermiştir. Eğitimini Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde sürdürürken Bonova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Oyuncu kamera karşısındaki ilk deneyimini 2007 senesinde Maçolar dizisi ile yaşamıştır. Bunun yanı sıra birçok dizide yan rol olarak bulunmuştur. Burcu Biricik’in ilk profesyonel dizisi ise 2012 senesinde çıkan Düşman Kardeşler’dir. Oyuncunun yıldızı Hayat Şarkısı dizisinde canlandırdığı Hülya karakteri ile parlamıştır. Buradaki başarısından ötürü 2017 senesinin başarılı kadın oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda üç ödül almıştır. Dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde de yer almıştır. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde gördüğümüz Boncuk karakteri ile izleyicileri kendine hayran bırakmıştır.

Burcu Biricik’in projeleri

(2012) Düşman Kardeşler – Derya karakteri

(2013-2014) Beni Böyle Sev – Seda karakteri

(2014) Şeref Meselesi – Kübra Güngör karakteri

(2015-2017) Hayat Şarkısı – Hülya Çamoğlu Cevher karakteri

(2018) 8. Gün – Bahar Yüksel karakteri

2019) Kuzgun – Dila Bilgin karakteri

(2020-2021 Kırmızı Oda – Boncuk Kaynak (Konuk Oyuncu)

(2021) Fatma – Fatma karakteri

(2021) Camdaki Kız – Nalan karakteri

- Burcu Biricik’in resmi instagram hesabı, @burcubiricik’tir. Oyuncunun 2,5 milyon takipçisi ve 1220 gönderisi vardır. İnstagram hesabını aktif kullanan oyuncu özel hayatı ile alakalı sık paylaşımlar yapmaktadır.

Burcu Biricik, 30 Temmuz 2016 tarihinde reklamcı sevgilisi Emre Yetkin ile muhteşem bir düğün ile evlenmiştir. Oyuncunun henüz bir çocuğu yoktur.

Burcu Biricik’in kullandığı kıyafetler

Yeteneği ve güzelliği ile ilgi çeken oyuncu kullandığı aksesuar ve giyim ile de dikkat çekiyor. Oyuncunun sevenleri kullandığı kıyafetleri de merak ediyor. İlerleyen günlerde dizi ile alakalı daha net bilgiler elimize ulaştığı zaman Burcu Biricik’in kullandığı kıyafet ve aksesuarları da sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 21.02.2021 02:02
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Anahtar Kelimeler:
CamdakiKızNalanBurcubiricikGülserenBudaycıoğlu
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