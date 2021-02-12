Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden gerçek yaşam hikayeleri Kanal D’de dizi oluyor. ‘Madalyon’un İçi’ adlı kitabındaki hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından ‘Camdaki Kız’ dizisi de ünlü psikiyatrın kitabının uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Ankara’da bir psikiyatri kliniğinde danışanlarının yaşam hikayelerini en acıklı şekilde kitabına taşıyan Budayıcıoğlu, son 1 yılda kitabından uyarlama diziler ile yapımcıların yüzünü güldürdü.

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yapımcısı OGM Pictures, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. Yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak dizinin adının ‘Camdaki Kız’ olacağı açıklandı.

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’nun partner olacak konuşuluyor.