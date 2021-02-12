İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları

Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir kitabı daha dizi oluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinin konusu ve oyuncuları ortaya çıktı.

12 Şubat 2021 Cuma 02:49
Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Son dönemin popüler isimlerinden biri olan Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden gerçek yaşam hikayeleri Kanal D’de dizi oluyor. ‘Madalyon’un İçi’ adlı kitabındaki hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı dizilerinin ardından ‘Camdaki Kız’ dizisi de ünlü psikiyatrın kitabının uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Ankara’da bir psikiyatri kliniğinde danışanlarının yaşam hikayelerini en acıklı şekilde kitabına taşıyan Budayıcıoğlu, son 1 yılda kitabından uyarlama diziler ile yapımcıların yüzünü güldürdü.

Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin yapımcısı OGM Pictures, yeni bir proje için hazırlıklara başladı. Yine Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanacak dizinin adının ‘Camdaki Kız’ olacağı açıklandı.

Camdaki Kız dizisinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada Kırmızı Oda dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren Burcu Biricik ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu’nun partner olacak konuşuluyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 02:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülseren BudayıcıoğluCamdaki KızBurcu BiricikUraz Kaygılaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Camdaki Kız dizisi konusu ve oyuncuları
27. Dönem POMEM ön sağlık yerleri sorgulama ekranı
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler
İsimden telefon numarası nasıl bulunur? Ücretsiz isimden telefon numarası bulma yöntemi
MHRS ALO 182 neden aranmıyor, neden sürekli meşgul çalıyor?
Saç ekiminde en iyi teknikler nelerdir? Saç Ekimi en yeni yöntemleri
Yeni kimlik seri no ve cilt no nerede yazar?
En uygun faizle kredi veren bankalar vade ve faiz oranları 12 Şubat 2021 Cuma
Tazminat hesaplaması nasıl olur? 2021 Tazminat hesaplama yöntemi
İşe yönlendirme yardımı parası nedir, nasıl alınır? 2021 İşe yönlendirme yardım başvuru şartları
Çöpçülük mesleği nedir? Çöpçü nasıl olunur? Çöpçü çalışma şartları ve maaşları
Show TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Futbol efsanesi Diego Maradona'nın tarihe geçmiş sözleri
Şampiyon dizisi yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? TRT 1 Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sadakatsiz dizisi yönetmeni ve yapımcısı kimdir? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu!
Altın ne kadar oldu? 12 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 12 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TV8 Survivor Ekstra programı sunucusu Melisa Emirbayer kimdir?
Milangaz küçük tüp ne kadar oldu? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Muharrem İnce’nin partisinde kimler olacak?
TikTok counter nedir? TikTok counter hesap analizi işlemleri
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.