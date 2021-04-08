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Camdaki Kız dizisi gerçek hikaye mi, hangi eserden uyarlama? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?

Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız ilk bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Camdaki Kız dizisinin hikayesinin gerçek olup olmadığı izleyenlerin merak konusu oldu. Camdaki Kız hangi eserden uyarlandığı ve yazarının kim olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 23:09
Camdaki Kız dizisi gerçek hikaye mi, hangi eserden uyarlama? Camdaki Kız kitabının yazarı kimdir?
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Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Camdaki Kız dizisi, ünlü yazar ve psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlandı. Budayıcıoğlu, hastalarından deneyimlediği yaşam hikayelerini kaleme aldığı kitaplarından günümüzde 4 ayrı diziye uyarlanmıştır.

Camdaki Kız dizisi hangi kitaptan uyarlandı, konusu gerçek mi?

Yaşanmış hikayelerden uyarlanan dizilere bir yenisi daha eklendi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız romanından uyarlanan dizi, ilk bölümüyle seyirciler tarafından büyük ilgi gördü.

Gülseren Budayıcıoğlu kimdir?

Gülseren Kavas veya tanınan ismiyle Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara dünyaya gelmiştir. Budayıcıoğlu, psikolog ve yazardır. Birçok konuda eser yazar Budayıcıoğlu, ilk olarak sunuculukla tanındı ve son dönemlerde yazdığı kitapların dizilere uyarlanmıştır. Bu diziler İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Doğduğun Ev Kaderindir ve Camdaki Kız dizisidir.

Camdaki Kız dizisinin konusu ne?

Nalan, ailesinin tek çocuğu olduğundan el üstünde büyümüştür. Varlık içerisinde büyüyen Nalan, en iyi okullarda okumuş ve birincilikle bitirmiştir. Güzelliği ile herkese kendine hayran bırakan Nalan, Koroğlu ailesinin şirketinde mimar olarak işe başlar. Ani bir şekilde Sedat Koroğlu ile evlilik yoluna girerken geçmişlerini geride bıraktıklarını düşünürler yalnız hayatları kısa süre sonra karanlığa gömülür.



Son Güncelleme: 08.04.2021 23:09
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızGülseren Budayıcıoğlu
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