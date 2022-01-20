Camdaki Kız dizisi Feride'nin kocası Adil Bey kim? Şerif Erol kim, kaç yaşında?

Camdaki Kız dizisi Adil Bey için hayattaki en önemli şey Nalan’ın mutlu olmasıdır. Nalan’ın mutsuz olduğu her anda Feride ona hesap sorar. Sedat’la Nalan arasında yaşanan sıkıntılardan sonra Nalan’a mutsuzsan söyle diyerek açık konuşan Adil Bey, Nalan’ın verdiği cevap ile onun yanında olur.
Şerif Erol kim?
Camdaki Kız dizisinin Adil Beyi’ni canlandıran oyuncu Şerif Erol’dur. “Kadın” isimli dizide gösterdiği oyunculukla herkesin gönlünde taht kuran Erol, 1963 senesi doğumludur ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur.
Şerif Erol’un rol aldığı dizi ile filmler
Hırsız Polis – 2005
Bıçak Sırtı – 2007
Süt – 2008
Kapalıçarşı – 2009
Bahtı Kara – 2009
Kalbim Ege’de Kaldı (Osman) – 2015
Hangimiz Sevmedik? (Hulusi) – 2016 / 2017
Yol Ayrımı (Besim) – 2017
Aşk Bu Mu? (Rıza) – 2018
Kapı – 2019
Kadın (Enver) – 2017 / 2020
Öğretmen (Metin) – 2020
Hayalet (Fikret) – 2020
Menajerimi Ara – 2021
Camdaki Kız (Adil) – 2021