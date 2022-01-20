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Camdaki Kız dizisi Feride'nin kocası Adil Bey kim? Şerif Erol kim, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşan Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosu ve hikayesi ile oldukça sevildi. Seyirci diziyi bu kadar severken karakterler hakkında araştırma da yapıyor. Dizinin en çok araştırılan karakteri ise Adil Bey oldu. Peki, Camdaki Kız dizisi Feride’nin kocası Adil Bey kim?

20 Ocak 2022 Perşembe 21:27
Camdaki Kız dizisi Feride'nin kocası Adil Bey kim? Şerif Erol kim, kaç yaşında?
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Camdaki Kız dizisi Adil Bey için hayattaki en önemli şey Nalan’ın mutlu olmasıdır. Nalan’ın mutsuz olduğu her anda Feride ona hesap sorar. Sedat’la Nalan arasında yaşanan sıkıntılardan sonra Nalan’a mutsuzsan söyle diyerek açık konuşan Adil Bey, Nalan’ın verdiği cevap ile onun yanında olur.

Şerif Erol kim?

Camdaki Kız dizisinin Adil Beyi’ni canlandıran oyuncu Şerif Erol’dur. “Kadın” isimli dizide gösterdiği oyunculukla herkesin gönlünde taht kuran Erol, 1963 senesi doğumludur ve Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

Şerif Erol’un rol aldığı dizi ile filmler

Hırsız Polis – 2005

Bıçak Sırtı – 2007

Süt – 2008

Kapalıçarşı – 2009

Bahtı Kara – 2009

Kalbim Ege’de Kaldı (Osman) – 2015

Kara Ekmek (Sait) – 2015

Hangimiz Sevmedik? (Hulusi) – 2016 / 2017

Yol Ayrımı (Besim) – 2017

Aşk Bu Mu? (Rıza) – 2018

Kapı – 2019

Kadın (Enver) – 2017 / 2020

Öğretmen (Metin) – 2020

Hayalet (Fikret) – 2020

Menajerimi Ara – 2021

Camdaki Kız (Adil) – 2021


Son Güncelleme: 20.01.2022 23:04
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