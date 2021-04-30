Camdaki Kız dizisi beğeni toplamaya devam ediyor

Camdaki Kız dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nın aynı isimdeki romanından uyarlanıyor. Hikayenin ana karakteri olan Nalan, Burcu Biricik tarafından canlandırılıyor. Dizinin senaryosu Seda Altaylı Turgutlu tarafından ele alınırken dizinin yönetmenliğini Nadim Güç yapıyor.

29 Nisan Perşembe günü yayınlanan bölüm, AB kategorisinde 11.33 reyting aldı. 23.56 izlenme payıyla birlikte ABC kategorisinde ise 10.38 reyting 20.53 izlenme payıyla birlikte o günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Dizinin yayınlanan son bölümünde Nalan ve Cana ilk defa yüz yüze geldi. Fotoğraf krizinin ardından Nalan ve ailesi Rafet Koroğlu’nun yemek davetine katıldı. Cana’yı karşılarında gören Nalan ve ailesi şaşkına döndü. Bölümün bitişine Nalan’ın yüzüğü atması malikanedekileri ve seyircileri şok etti. Haftaya perşembe yayınlanacak olan bölümde neler olacağı şimdiden akılları kurcalamaya başladı.