Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Dizinin yapımcılığını OGM Pictures ve yönetmenliğini Nadim Güç yapıyor. Senaryosu Seda Altaylı Turgutlu tarafından yazılmış olup başrollerini Kırmızı Oda’nın çok sevilen karakterlerini canlandıranvecanlandırıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan ve Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin çekimleri devam etmekte.

Kanal D sosyal medya üzerinden “Aşkı ararken aslında neyi ararız… Geçmişimizde eksik kalanları mı, yeni bir dünyanın kapısını mı?” sorusunu sorarak ve Nalan’ın yolculuğunun başladığını söyleyen bir paylaşım yaptı ve ilk tanıtımı yayınladı. İşte Camdaki Kız ilk tanıtım: