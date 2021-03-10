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Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?

Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerinde alıntı yaptığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından olan Camdaki Kız dizisinin ne zaman geleceği merak konusu olmuştu. Kırmızı Oda’daki performanslarından sonra Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun Camdaki Kız dizisinde oynaması hayranları daha da heyecanlandırdı. Dizinin ilk tanıtımı sonunda yayınlandı! İşte Camdaki Kız 1. Bölüm ilk tanıtımı ve dizi hakkındaki detaylar...

10 Mart 2021 Çarşamba 23:31
Camdaki Kız dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kanal D Burcu Biricik yeni dizisi Camdaki Kız ne zaman başlayacak?
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Dizinin yapımcılığını OGM Pictures ve yönetmenliğini Nadim Güç yapıyor. Senaryosu Seda Altaylı Turgutlu tarafından yazılmış olup başrollerini Kırmızı Oda’nın çok sevilen karakterlerini canlandıran Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu canlandırıyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan ve Kanal D’de yayınlanacak olan dizinin çekimleri devam etmekte. 

Kanal D sosyal medya üzerinden “Aşkı ararken aslında neyi ararız… Geçmişimizde eksik kalanları mı, yeni bir dünyanın kapısını mı?” sorusunu sorarak ve Nalan’ın yolculuğunun başladığını söyleyen bir paylaşım yaptı ve ilk tanıtımı yayınladı. İşte Camdaki Kız ilk tanıtım:




Son Güncelleme: 10.03.2021 23:31
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Anahtar Kelimeler:
Camdaki KızBurcu BiricikFeyyaz ŞerifoğluNalan
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