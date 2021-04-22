Camdaki Kız dizi oyuncuları ne kadar kazanıyor?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi kısa sürede büyük beğeni topladı. Dizide rol alan oyuncuların aldıkları ücretler birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

Camdaki Kız dizisinde oyuncular ne kadar ücret alıyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi ve Selma Ergeç’in yer aldığı Camdaki Kız dizisi kısa zamanda izleyiciler tarafından büyük ilgi görerek reyting rekorları kırdı. Dizide rol alan oyuncuların ne kadar kazandıkları araştırılmaya başlanırken oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretlere yazımızda yer verdik.

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ne kadar ücret alıyor?

Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu ne kadar ücret alıyor?

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Biricik bölüm başına ciddi bir ücret karşılığında anlaşmış. Biricik, haftalık olarak bölüm başına 75bin TL tutarında ücret kazanıyor Salgın döneminde pek çok oyuncu dizi sektöründen uzak dururken ve bir çok dizide final yaparak ekrana veda ettiği bu günlerde Camdaki Kız gibi güçlü bir yapımda ekranlara dönen ayrıca dijital platform olan Netflix’te Fatma dizisinde de rol alan Burcu Biricik başarılı oyunculuğunun karşılığını alıyor. Diziden aylık olarak 300bin TL tutarında para kazanan Biricik, bu tutarla televizyondaki diğer oyunculara göre en yüksek ücretlerden biri olarak biliniyor.

Kırmızı Oda dizisindeki Can karakteriyle yıldızı parlayan Feyyaz Şerifoğlu’nun o dizide Burcu Biricik ile oldukça iyi bir ikili olmasından dolayı Camdaki Kız dizisinde de beraber yer aldılar. Camdaki Kız dizisinde ise babası tarafından baskı gören Sedat Koroğlu karakterini canlandıran Feyyaz Şerifoğlu kazandığı ücrette belli oldu. Pek çok dizide başrol oyuncuları çok daha yüksek bölüm başı ücret kazanırken Feyyaz Şerifoğlu ise haftalık bölüm başına 40bin TL kazanıyor.

Camdaki Kız dizisinde Hande Ataizi ne kadar ücret alıyor?

Hande Ataizi, eski bir manken ve dizi oyuncusu olarak uzun zamandır ekranlardan uzak kalmıştı. Camdaki kız dizisiyle ekranlara dönen Ataizi, burada Cana karakterini canlandırıyor. Hande Ataizi, diziden haftalık olarak bölüm başına 35bin TL tutarında ücret kazanıyor.

Camdaki Kız dizisindeki diğer oyuncular ne kadar kazanıyor?

Camdaki Kız dizisindeki Rıfat karakterini oynayan Tamer Levent haftalık olarak bölüm başına 25bin TL kazanırken Feride karakterini oynayan Nur Sürer haftalık bölüm başı 20bin TL kazanıyor. Selen karakterini oynayan Selma Ergeç de haftalık bölüm başına 20bin TL kazanıyor. Diziye yeni katılan Enis Arıkan ise Muzaffer karakterini oynarken haftalık bölüm başı 20bin TL kazanacak.