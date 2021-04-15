Camdaki Kız canlı izle - Kanal D Camdaki Kız 2. bölüm tek parça izle 15 Nisan 2021 Perşembe

Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız dizisi izleyicileri dizinin canlı izleme linkini ve 15 Nisan Perşembe günü yayınlanacak olan yeni bölüm linkini merakla araştırıyorlar.

Camdaki Kız canlı izle!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, bugün izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandırıyor. Herkes Camdaki Kız dizisinin ne zaman saat kaçta olduğunu ve canlı izleme linkini merakla araştırıyorlar.

Camdaki Kız dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor?

Kanal D ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan Camdaki Kız dizisi 15 Nisan 2021 Perşembe (Bu akşam) akşamı saat 20.00’de başlayacaktır.

Camdaki Kız hangi gün, hangi kanalda?

Camdaki Kız dizisi 15 Nisan 2021 Perşembe akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Camdaki Kız 1.bölümde neler yaşandı?

Camdaki Kız 8 Nisan Perşembe ekranlara gelen ilk bölümünde hayatı boyunca kendisini babasına ispatlayamayan Sedat'ın tek çaresi zeki ve dünyalar güzeli Nalan ile evlenmek olacaktır. Nalan ve Sedat'ın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacağı herkes tarafından merakla bekleniyor.

Türkiye genelinin en büyük otel zincirlerinin sahibi olan Koroğlu’nun şirketinde mimar olarak çalışmakta olan Nalan, iyi huylu, zeki, oldukça sıcak birisi ve dünyalar güzeli olan genç bir kadındır. Nalan ailenin tek çocuğudur. Nalan hayatını hep varlıklı ve ailesi tarafından ilgili yaşamış ve en iyi okullardan derecelerle mezun olmuştur. Dışarıdan bakıldığı zaman kusursuz bir hayatı var gibi duran Nalan’ın herkesten gizlediği bir sırrı vardır. Nalan’ın çalışmış olduğu şirketin genç veliahdı Sedat, kendisinden yaşça büyük ve evli bir kadın olan sosyete güzeli Canan ile uzun yıllardan beri yasak aşk yaşamaktadır. Şirketin sahibi ve Sedat’ın babası olan Rafet Koroğlu, yıllardan beri durmadan çalışıp emek harcadığı Koroğlu imparatorluğunun itibarının umursamaz ve şımarık oğlu Sedat tarafından karalanmamasına izin vermeyecektir. Rafet, Sedat’ı Canan’dan ayırmak için onu zorla başka birisiyle evlendirmeye çalışmaktadır. Ve Sedat ile Nalan’ın yolları beklenmedik şekilde kesişir. Hayatı boyunca kendini babasına gösteremeyen Sedat’ın çaresi, daha önce hiç tanışmadığı Nalan’la evlenmektedir. Peki Sedat, Nalan’ın hayallerindeki kurtarıcı prensimi olacak? Çocuklarından beri ailelerinden farklı davranışlar gören Sedat ve Nalan ikilisi, kavuşarak masallarda olduğu gibi ir aşka mı imza atacaklar? Yokları onları bu güne kadar düşünemedikleri kötü günler mi bekleyecek?

Camdaki Kız dizisinin konusu nedir?

Burcu Biricik, daha öncelerde görülmeyen bir aşk hikayesini izleyenlere anlatacak olan ana karakter Nalan’a hayat verecektir. Başarılı oyuncu Biricik, hayatta yapmış olduğu tercihlerin, izleyiciyi aşka yeni bir pencereden baktıracak olan Nalan karakterinde herkesi büyüleyecek. Camdaki Kız dizisi izleyenlerine neden aşık olunduğunu, kime aşık olunduğunu, aşık olduğumuz kişilerin bizi neden çektiğini sorgulatacak. Camdaki Kız dizisi belki de şimdiye kadar insanların kendilerine sormadıkları bu soruları sordurarak izleyenlerini kendilerince iç hesaplaşma yapmaya yöneltecek. Camdaki Kız dizisi zenginlik için yaşamış fakat gözden uzak duran ilgi görmeyen bir çocukluk yaşayan iç mimar Nalan’la sert ve yoksul bir çocukluk geçiren elektrikçi ustası Hayri’nin aşk hikayesini anlatacaktır. Camdaki Kız dizisi Gülseren Budaycıoğlu’nun terapisini yürüttüğü gerçek bir çiftin hikayesinden uyarlanmış ve dizide başrol oyuncusu ise Burcu Biricik canlandıracaktır. Camdaki Kız diziyle beraber Burcu Biricik, öncelerde görülmeyen bir aşk hikayesinin ana karakteri Nalan’a hayat verecek. Güzel oyuncu, hayatta yapmış olduğu tercihleriyle, izleyenleri aşka ayrı bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacaktır.

Camdaki Kız dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Burcu Biricik,

• Devrim Yakut,

• Feri Baycu Güler,

• Feyyaz Şerifoğlu,

• Hamza Yazıcı,

• Hande Ataizi,

• Merve Polat,

• Nihal Menzil,

• Nur Sürer,

• Selma Ergeç,

• Şerif Erol,

• Tamer Levent,

• Tuğrul Tülek Erol

https://youtu.be/5fH7UQiZeNU